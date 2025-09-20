Геологи открыли новое месторождение редкоземельных элементов — как это изменит рынок возобновляемой энергетики

Месторождение с металлами. Фото: Pxhere

Китайская геологическая служба официально подтвердила обнаружение значительного месторождения редкоземельных элементов в провинции Юньнань. Его запасы оцениваются более чем в 470 тысяч тонн, что делает это открытие одним из крупнейших в мире за последние десятилетия.

Ориентировочная стоимость ресурсов может превысить 200 миллиардов долларов, пишет издание The Pulse.

Почему редкоземельные элементы важны

Редкоземельные элементы являются основой современных технологий, особенно в сфере возобновляемой энергетики. Они нужны для создания:

постоянных магнитов в ветровых турбинах;

аккумуляторов для электромобилей;

светодиодных технологий;

систем хранения энергии и водородных разработок.

Их уникальные магнитные и электрохимические свойства делают эти металлы практически незаменимыми.

Какие элементы обнаружили в новом месторождении

По официальным данным, среди найденных ресурсов есть празеодим, неодим, диспрозий и тербий. Все эти металлы считаются стратегическими для развития "зеленой" энергетики.

Особое внимание привлекает то, что залежи залегают в удобных для добычи формах, а технологии их извлечения предусматривают относительно низкое воздействие на окружающую среду.

Как открытие повлияет на мировой рынок

Китай уже давно контролирует значительную долю мировой добычи редкоземельных элементов. Новое месторождение только укрепит его позиции, ведь страна получает дополнительный рычаг влияния на ключевые технологические рынки. США, которые пытались создать альтернативные цепи поставок, могут оказаться в невыгодном положении.

Американские корпорации, среди которых Apple и Tesla, зависимы от стабильных поставок этих металлов. Если Китай решит использовать ресурсы как инструмент геополитического давления, глобальная технологическая индустрия может претерпеть существенные изменения.

Геополитические последствия открытия

Аналитики считают, что новое открытие не только укрепит внутреннюю энергетическую стратегию Китая, но и позволит Пекину эффективнее реагировать на действия США, в частности на введение новых пошлин.

Таким образом, шахта в Юньнане может стать стратегическим ресурсом, который изменит баланс сил в глобальной экономике.

Что ждет будущее рынок возобновляемой энергетики

Ожидается, что спрос на редкоземельные элементы в мире будет только расти. Увеличение производства электромобилей, развитие ветровых и солнечных электростанций, новые технологии хранения энергии - все это формирует еще большую зависимость от металлов, которые сейчас контролирует Китай.

Для других стран открытие в Юньнане станет сигналом к более активному поиску собственных ресурсов и инвестированию в технологии переработки. Иначе зависимость от одного поставщика может ограничить темпы развития глобальной энергетики.

Как сообщалось, Украина имеет уникальные месторождения редкоземельных ископаемых, которые являются чрезвычайно важными для развития высокотехнологичных отраслей промышленности, обороны и "зеленой" энергетики. По запасам некоторых из этих ресурсов наша страна входит в число лидеров в Европе, а иногда и в мире.

Также на Земле существует немного металлов, которые встречаются лишь в микроскопических количествах. Часть из них является следствием ядерных реакций или же находится в виде примесей, что затрудняет их добычу и использование.