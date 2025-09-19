Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Растворились в породах — какие металлы есть только в микродозах

Растворились в породах — какие металлы есть только в микродозах

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 10:35
Какие металлы на Земле встречается в микроскопических количествах — виды и места залежей
Образцы редкоземельных минералов. Фото: Дэвид Беккер

На сегодня металлов, которые встречаются лишь в микроскопических количествах на Земле, немного. И многие из них существуют как следы, или продукты ядерных процессов, или в очень примесных формах. Они имеют большое значение, но добыча и использование их всегда сложное из-за низких концентраций.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, о металлах Земли, которые встречаются в мизерных количествах, где искать и почему они важны.

Реклама
Читайте также:

Редкие микроскопические металлы Земли

Микроскопические металлы — это элементы, которые встречаются в крошечных дозах, менее 1 части на миллион в земной коре. Они не блестят, как золото, но управляют смартфонами, электрокарами и зелеными технологиями. Сейчас мир борется за них, потому что Китай контролирует 60% добычи, пишет Nasdaq.

Почему они такие редкие? Потому что эти металлы разбросаны тонким слоем, будто иголки в стоге сена. Добывать их — это наука плюс удача.

Какие металлы встречаются в чрезвычайно малых количествах

Среди 118 элементов таблицы Менделеева металлов немного, но микроскопические — это элита редкости. Самые редкие — из группы редкоземельных элементов (REE), плюс экзотика:

  1. Астатин. Самый редкий природный элемент, всего 25 граммов на всю Землю. Возникает в распадах урана, как кратковременный гость. Не добывают — синтезируют в лабораториях.
  2. Франций. Еще более редкий, 20 граммов глобально. Радиоактивен, живет секунды. Встречается в урановых рудах, но в микродозах.
  3. Таллий и полоний. Таллий — ядовитый, в свинцовых рудах, 0,85 ppm. Полоний — из урана, 100 граммов в год производят искусственно.
  4. Редкоземельные. 17 "братьев" — от лантана (35 ppm) до тулия (0,5 ppm). Тулим, эрбий, иттербий — самые скромные, менее 1 ppm. Они мягкие, серебристые, реагируют с воздухом. Даже церий (60 ppm) кажется обильным, но чистым его найти — как лотерея.

Редкоземельные элементы нужны в магнитах для турбин (неодим, диспрозий), батареях (лаантан) и экранах (иттербий). Без них не будут работать ни, например, Tesla, ни iPhone.

Где эти металлы найдены и в каких формах

Где скрываются эти чудеса? Не в золотых жилах, а в скромных рудах. Земная кора — главное сокровище, но металлы разбросаны.

  1. Китай. Король редкоземельных элементов, 44 млн тонн запасов. Байун-Обо — гигантское месторождение, 58% мировой добычи. Здесь есть лантан, церий в монцитах.
  2. Австралия. Маунт-Велд — 1,5 млн тонн, старт добычи 2026. Неодим и празеодим для магнитов.
  3. Гренландия. Кванефьельд, 1% REE в черной лава-руде. 11 млн тонн, но экологи тормозят добычу.
  4. Бразилия и Вьетнам. По 21-22 млн тонн, но добыча минимальная — 1 000 тонн/год. Аконгуа в Бразилии богата тяжелыми микрометаллами.
  5. США. Маунтин-Пасс, Калифорния, 1,5 млн тонн. Плюс отходы — зола от угля или урановые хвосты в Эстонии (Силламяэ).
  6. Украина. Титан и литий, но REE в микро — в Днепро-Баскском бассейне.
  7. Марокко. Цинк с микро-REE.

Сейчас экологи бьют тревогу, ведь добыча таких металлов вредит воде, так как они токсичны.

Значение и применение

Хотя металлы существуют в чрезвычайно малых количествах, они имеют высокую ценность — не только экономическую, но и научную (например, для датировки, изучения геохимических процессов, радиоизотопов).

Например, платиновые группы металлов (PGEs) используют в катализаторах, электронике, медицине, приборах. Но ограниченная доступность делает их дорогими.

Технеций в медицине — изотопы его используют в медицине. Но природный технеций очень мал, большая часть производится искусственно. Без неодима нет сильных магнитов в дронах или МРТ.

Почему эти металлы такие редкие

  1. Ядерная нестабильность — некоторые элементы не имеют стабильных изотопов, поэтому со временем не осталось первоначальных атомов (Tc, Pm).
  2. Химическое сродство с железом (siderophile) — многие редкие металлы "любят" железо и попадают в ядро Земли во время ее формирования, поэтому их очень мало в коре.
  3. Рассеивание в породах — не формируют крупные концентрированные руды, часто рассеяны по большой массе горных пород, поэтому добывать дорого и сложно.
  4. Вторичные ядерные или радиоактивные процессы — для появления некоторых элементов нужны особые условия (деление, захват нейтронов), поэтому они не образуются в больших количествах.

Как сообщалось, на протяжении веков драгоценные металлы, такие как золото и серебро, считались надежным способом сохранения капитала. Однако, несмотря на их ценность, они не являются самыми дорогими металлами в мире.

Также мы рассказывали, что украинские недра богаты на стратегический металл — уран. Большинство его значительных запасов, превышающих 100 тысяч тонн, находятся в Кировоградской области. Это поднимает вопрос о технологиях его добычи и сферах применения.

драгоценные металлы добыча металл металурги редкоземельные металлы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации