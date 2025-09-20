Геологи відкрили нове родовище рідкісноземельних елементів — як це змінить ринок відновлюваної енергетики

Родовище з металами. Фото: Pxhere

Китайська геологічна служба офіційно підтвердила виявлення значного родовища рідкісноземельних елементів у провінції Юньнань. Його запаси оцінюють більш як у 470 тисяч тонн, що робить це відкриття одним із найбільших у світі за останні десятиліття.

Орієнтовна вартість ресурсів може перевищити 200 мільярдів доларів, пише видання The Pulse.

Чому рідкісноземельні елементи важливі

Рідкісноземельні елементи є основою сучасних технологій, особливо у сфері відновлюваної енергетики. Вони потрібні для створення:

постійних магнітів у вітрових турбінах;

акумуляторів для електромобілів;

світлодіодних технологій;

систем зберігання енергії та водневих розробок.

Їхні унікальні магнітні та електрохімічні властивості роблять ці метали практично незамінними.

Які елементи виявили у новому родовищі

За офіційними даними, серед знайдених ресурсів є празеодим, неодим, диспрозій та тербій. Усі ці метали вважаються стратегічними для розвитку "зеленої" енергетики.

Особливу увагу привертає те, що поклади залягають у зручних для видобутку формах, а технології їх вилучення передбачають відносно низький вплив на довкілля.

Як відкриття вплине на світовий ринок

Китай уже давно контролює значну частку світового видобутку рідкісноземельних елементів. Нове родовище лише зміцнить його позиції, адже країна отримує додатковий важіль впливу на ключові технологічні ринки. США, які намагалися створити альтернативні ланцюги постачання, можуть опинитися у невигідному становищі.

Американські корпорації, серед яких Apple і Tesla, залежні від стабільних поставок цих металів. Якщо Китай вирішить використовувати ресурси як інструмент геополітичного тиску, глобальна технологічна індустрія може зазнати суттєвих змін.

Геополітичні наслідки відкриття

Аналітики вважають, що нове відкриття не тільки зміцнить внутрішню енергетичну стратегію Китаю, а й дозволить Пекіну ефективніше реагувати на дії США, зокрема на введення нових мит.

Таким чином, шахта у Юньнані може стати стратегічним ресурсом, що змінить баланс сил у глобальній економіці.

Що чекає на майбутнє ринок відновлюваної енергетики

Очікується, що попит на рідкісноземельні елементи у світі тільки зростатиме. Збільшення виробництва електромобілів, розвиток вітрових і сонячних електростанцій, нові технології зберігання енергії — усе це формує ще більшу залежність від металів, які нині контролює Китай.

Для інших країн відкриття у Юньнані стане сигналом до активнішого пошуку власних ресурсів та інвестування у технології переробки. Інакше залежність від одного постачальника може обмежити темпи розвитку глобальної енергетики.

Як повідомлялось, Україна має унікальні родовища рідкісноземельних копалин, які є надзвичайно важливими для розвитку високотехнологічних галузей промисловості, оборони та "зеленої" енергетики. За запасами деяких із цих ресурсів наша країна входить до числа лідерів у Європі, а інколи й у світі.

Також на Землі існує небагато металів, які зустрічаються лише в мікроскопічних кількостях. Частина з них є наслідком ядерних реакцій або ж знаходиться у вигляді домішок, що ускладнює їхнє видобування та використання.