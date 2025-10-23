Как изменится климат, если Южный океан вернет все тепло – ответ ученых

Океан. Фото: Unsplash

Океаны выполняют крайне важную для природы функцию — смягчают последствия климатических изменений, ведь поглощают около 25% антропогенных выбросов углекислого газа (CO2) и более 90% избыточного тепла, которое появляется после выбросов. Недавно ученые решили исследовать, как отреагирует Южный океан, если температура в атмосфере и вредные выбросы начнут снижаться.

Об этом пишет Phys.org.

Реклама

Читайте также:

Южный океан и глобальное похолодание

Исследователи работали над сценарием, по которому из атмосферы исчезает один из крупнейших загрязнителей — CO2, а средняя глобальная температура на Земле начинает снижаться. Для этого команда взяла модель, которая базируется на балансе:

энергии и влаги в атмосфере;

циркуляции океана и морского льда;

биосферы суши и модели биохимии океана.

Ученым удалось смоделировать идеализированный сценарий изменения климата. Оказалось, что выбросы росли, пока уровень углекислого газа в атмосфере не удвоился за 70 лет. После чего началось резкое сокращение выбросов и последующее устойчивое негативное влияние.

По расчетам ученых, через несколько веков отрицательного уровня выбросов и постепенного глобального похолодания Южный океан резко высвободит тепло, которое накапливал — ученые назвали это "океанической отрыжкой". После этого на Планете начался период потепления, продолжительностью от десятилетий до столетий.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Мировом океане на грани исчезновения оказался важный для фотосинтеза микроорганизм — прохлорококк. Этот маленький морской микроб производит почти треть всего кислорода на Планете.

Его существованию, как выяснили ученые, угрожает глобальное потепление, поскольку для развития прохлорококка температура воды не должна превышать +28 градусов. Но по климатическим прогнозам многие тропические и субтропические воды пересекут эту температурную границу в течение следующих 75 лет.

Ранее сообщалось, что на Земле может появиться еще один океан. Ученые считают, что подъемы мантии Земли могут свидетельствовать о формировании океанического бассейна. Узнавайте также, какой редкий природный ресурс добывают только в Индийском океане.