Южный океан может вернуть все тепло — что будет с Планетой

Дата публикации 23 октября 2025 06:20
обновлено: 21:35
Как изменится климат, если Южный океан вернет все тепло – ответ ученых
Океан. Фото: Unsplash

Океаны выполняют крайне важную для природы функцию — смягчают последствия климатических изменений, ведь поглощают около 25% антропогенных выбросов углекислого газа (CO2) и более 90% избыточного тепла, которое появляется после выбросов. Недавно ученые решили исследовать, как отреагирует Южный океан, если температура в атмосфере и вредные выбросы начнут снижаться.

Об этом пишет Phys.org.

Читайте также:

Южный океан и глобальное похолодание

Исследователи работали над сценарием, по которому из атмосферы исчезает один из крупнейших загрязнителей — CO2, а средняя глобальная температура на Земле начинает снижаться. Для этого команда взяла модель, которая базируется на балансе:

  • энергии и влаги в атмосфере;
  • циркуляции океана и морского льда;
  • биосферы суши и модели биохимии океана.

Ученым удалось смоделировать идеализированный сценарий изменения климата. Оказалось, что выбросы росли, пока уровень углекислого газа в атмосфере не удвоился за 70 лет. После чего началось резкое сокращение выбросов и последующее устойчивое негативное влияние.

По расчетам ученых, через несколько веков отрицательного уровня выбросов и постепенного глобального похолодания Южный океан резко высвободит тепло, которое накапливал — ученые назвали это "океанической отрыжкой". После этого на Планете начался период потепления, продолжительностью от десятилетий до столетий.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Мировом океане на грани исчезновения оказался важный для фотосинтеза микроорганизм — прохлорококк. Этот маленький морской микроб производит почти треть всего кислорода на Планете.

Его существованию, как выяснили ученые, угрожает глобальное потепление, поскольку для развития прохлорококка температура воды не должна превышать +28 градусов. Но по климатическим прогнозам многие тропические и субтропические воды пересекут эту температурную границу в течение следующих 75 лет.

Ранее сообщалось, что на Земле может появиться еще один океан. Ученые считают, что подъемы мантии Земли могут свидетельствовать о формировании океанического бассейна. Узнавайте также, какой редкий природный ресурс добывают только в Индийском океане.

климат океан Южный океан исследование Глобальное потепление ученые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
