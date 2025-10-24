Видео
Цены рвутся вперед — какой металл стремительно дорожает в мире

Цены рвутся вперед — какой металл стремительно дорожает в мире

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 22:04
обновлено: 22:27
Мировые цены на медь растут — в чем причина
Медные изделия. Фото: Unsplash

Мировые цены на медь могут пересечь отметку в 11 тысяч долларов уже в ближайшее время. Так, 24 октября 2025 года трехмесячные фьючерсы на металл на Лондонской бирже металлов подросли более чем на 1% — до 10 970 долларов за тонну.

Это почти равно максимуму, который фиксировался в прошлом году, пишет агентство Bloomberg.

Читайте также:

Почему цены на медь растут

Едва ли не основным катализатором для подорожания стали аварии на крупных медных шахтах в мире. Так, компания Freeport-McMoRan временно остановила работу одного из крупнейших месторождений меди в мире Grasberg в Индонезии, где произошел оползень.

Как отмечается, в течение 2025 года медь подорожала примерно на 25%, восстановившись после резкого падения цен, которое возникло после начала "торговой войны" между США и Китаем в апреле. При этом другие металлы тоже дорожают. Например, цены на алюминий выросли до 2 883 долларов за тонну — это самый высокий показатель с мая 2022 года. Также растет стоимость цинка и золота.

Что еще стоит знать

Напомним, спрос на медь к 2031 году может вырасти с 25 млн тонн в год, до 36 млн тонн. Это, как ожидается, станет причиной дефицита металла.

Сейчас темпы роста спроса (4-6% в год) значительно опережают возможности добычи (3-4% в год). Это создает серьезный дисбаланс.

Ранее мы рассказывали о способах добычи меди. Этот металл в природе существует в двух основных формах: как чистый металл или в составе руды. Узнавайте также, в какой стране в 2025 году нашли большие залежи меди.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
