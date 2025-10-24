Відео
Ціни рвуться вперед — який метал стрімко дорожчає у світі

Ціни рвуться вперед — який метал стрімко дорожчає у світі

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 22:04
Оновлено: 22:07
Світові ціни на мідь зростають — у чому причина
Мідні вироби. Фото: Unsplash

Світові ціни на мідь можуть перетнути позначку в 11 тисяч доларів вже найближчим часом. Так, 24 жовтня 2025 року тримісячні ф’ючерси на метал на Лондонській біржі металів підросли на понад 1% — до 10 970 доларів за тонну.

Це майже дорівнює максимуму, який фіксувався торік, пише агентство Bloomberg.

Читайте також:

Чому ціни на мідь зростають 

Чи не основним каталізатором для подорожчання стали аварії на великих мідних шахтах у світі. Так, компанія Freeport-McMoRan тимчасово зупинила роботу одного з найбільших родовищ міді у світі Grasberg в Індонезії, де стався зсув ґрунту. 

Як зазначається, впродовж 2025 року мідь подорожчала приблизно на 25%, відновившись після різкого падіння цін, яке виникло після початку "торгівельної війни" між США та Китаєм у квітні. При цьому інші метали теж дорожчають. Наприклад, ціни на алюміній зросли до 2 883 доларів  за тонну — це найвищий показник з травня 2022 року. Також зростає вартість цинку та золота. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, попит на мідь до 2031 року може зрости з 25 млн тонн на рік до 36 млн тонн. Це, як очікується, стане причиною дефіциту металу. 

Зараз темпи зростання попиту (4—6% на рік) значно випереджають можливості видобутку (3—4% на рік). Це створює серйозний дисбаланс. 

Раніше ми розповідали про способи добування міді. Цей метал у природі існує у двох основних формах: як чистий метал або у складі руди. Дізнавайтесь також, в якій країні у 2025 році знайшли великі поклади міді

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
