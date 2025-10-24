Світові ціни на мідь зростають — у чому причина

Мідні вироби. Фото: Unsplash

Світові ціни на мідь можуть перетнути позначку в 11 тисяч доларів вже найближчим часом. Так, 24 жовтня 2025 року тримісячні ф’ючерси на метал на Лондонській біржі металів підросли на понад 1% — до 10 970 доларів за тонну.

Це майже дорівнює максимуму, який фіксувався торік, пише агентство Bloomberg.

Чому ціни на мідь зростають

Чи не основним каталізатором для подорожчання стали аварії на великих мідних шахтах у світі. Так, компанія Freeport-McMoRan тимчасово зупинила роботу одного з найбільших родовищ міді у світі Grasberg в Індонезії, де стався зсув ґрунту.

Як зазначається, впродовж 2025 року мідь подорожчала приблизно на 25%, відновившись після різкого падіння цін, яке виникло після початку "торгівельної війни" між США та Китаєм у квітні. При цьому інші метали теж дорожчають. Наприклад, ціни на алюміній зросли до 2 883 доларів за тонну — це найвищий показник з травня 2022 року. Також зростає вартість цинку та золота.

Що ще варто знати

Нагадаємо, попит на мідь до 2031 року може зрости з 25 млн тонн на рік до 36 млн тонн. Це, як очікується, стане причиною дефіциту металу.

Зараз темпи зростання попиту (4—6% на рік) значно випереджають можливості видобутку (3—4% на рік). Це створює серйозний дисбаланс.

Раніше ми розповідали про способи добування міді. Цей метал у природі існує у двох основних формах: як чистий метал або у складі руди. Дізнавайтесь також, в якій країні у 2025 році знайшли великі поклади міді.