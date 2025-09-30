Чем уникален украинский янтарь — 5 фактов, о которых мало кто знает

Украинский янтарь. Фото: Янтарь Полесья

В зависимости от места добычи, янтарь, как и любой драгоценный камень, отличается по цвету, прозрачности, насыщенности и количеству включений. Самоцветы, добываемые в Ровенской, Волынской, Киевской и Житомирской областях, являются одними из лучших по всем этим показателям.

В чем уникальность украинского янтаря, рассказали на портале "Янтарь Полесья".

Интересные факты о полесских самоцветах

Прежде всего уникальная особенность самоцветов, добываемых на Полесье, заключается в их окраске. Здесь встречается салатовый, желто-зеленый, синеватый, багряный и золотистый янтарь, а также чистейшие белоснежные и непроглядно черные кристаллы.

Именно белый янтарь (также известный как восковой, или костяной) очень ценится на Ближнем Востоке, а теперь и на мировом рынке, поскольку его доля от общего количества добытого камня — всего 1,5%.

Кроме того, украинский янтарь отличается от других такими качествами:

Лечебные свойства. Янтарь из Волынской, Ровенской и Житомирской областей содержит более 8% лечебной кислоты и летучего эфирного масла, при среднем уровне в 3-5% для остальных сортов застывшей смолы. Поэтому он исцеляет даже при обычном соприкосновении с кожей - снимает головную и зубную боль, заживляет микротравмы, сглаживает шрамы, морщины и пигментные пятна, тонизирует, нормализует сон, налаживает работу щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, прогоняет тревожность, раздражительность, апатию, уничтожает вирусы, микробы и токсины. Большой размер. Стандартный размер полесских камней — от 100 до 750 г. Нередки и самородки, весящие 3-5 кг, а иногда попадаются настоящие гиганты — до 10 кг. К тому же у них более толстая (до 2,5-5 мм) корка выветривания — шероховатая окисленная оболочка на поверхности, сохраняющая настоящий тон и текстуру застывшей смолы. Прочность. Твердость отечественных камней — 2,25 единицы по шкале Мооса (относительно эталона — алмаза, оцененного в 10 баллов). Они идеально подходят для большинства ювелирных операций, от первичной обдирки и полировки абразивом до тонкой гравировки и резьбы, что позволяет мастерам легко реализовать свои самые смелые замыслы. Разнообразный экстерьер. Большой диапазон сочетаний гамм и внутренних рисунков включает монохромные (одноцветные), пейзажные (с причудливыми завихрениями, сколами, трещинами), пенистые (по строению близкие к пемзе), слоистые и вскрышные (мутные, но с интересными вкраплениями) самоцветы (кристально чистый и яркий), флом и бастард с волшебными разводами и узорами, матовый кнокен — почти точная имитация старинной слоновой кости. Эксклюзивность. Помимо эстетики, вариативность цветов и фактур обуславливает и то, что отечественную застывшую смолу сложнее фальсифицировать — так что, покупая любой предмет из украинского янтаря, вы практически на 100% застрахованы от подделок.

Также в местных самоцветах часто встречаются застывшие пузырьки воздуха, капли воды, насекомые, попавшие в смолу и другие органические включения. Такие камни называются инклюзами и очень ценятся как ювелирами, так и учеными-историками, ведь они позволяют узнать больше о том, какой была наша Земля миллионы лет назад.

