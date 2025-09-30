Чим унікальний український бурштин — 5 фактів, про які мало хто знає

Український бурштин. Фото: Янтар Полісся

Залежно від місця видобутку, бурштин, як і будь-який дорогоцінний камінь, відрізняється за кольором, прозорістю, насиченістю та кількістю включень. Самоцвіти, що видобуваються в Рівненській, Волинській, Київській та Житомирській областях, є одними з кращих за всіма цими показниками.

В чому унікальність українського бурштину, розповіли на порталі "Янтар Полісся".

Цікаві факти про поліські самоцвіти

Насамперед унікальна особливість самоцвітів, що добуваються на Поліссі, полягає в їх забарвленні. Тут зустрічається салатовий, жовто-зелений, синюватий, багряний та золотистий бурштин, а також найчистіші білосніжні та непроглядно чорні кристали.

Саме білий бурштин (також відомий як восковий, або кістяний) дуже цінується на Близькому Сході, а тепер і на світовому ринку, оскільки його частка від загальної кількості видобутого каменю — всього 1,5%.

Крім того, український бурштин вирізняється з-поміж інших такими якостями:

Лікувальні властивості. Бурштин із Волинської, Рівненської та Житомирської областей містить понад 8% лікувальної кислоти та летючої ефірної олії, при середньому рівні в 3-5% для решти сортів застиглої смоли. Тому він зцілює навіть при звичайному зіткненні зі шкірою — знімає головний і зубний біль, загоює мікротравми, згладжує шрами, зморшки та пігментні плями, тонізує, нормалізує сон, налагоджує роботу щитоподібної залози, надниркових залоз, гіпофіза, проганяє тривожність, дратівливість, апатію, знищує віруси, мікроби та токсини. Великий розмір. Стандартний розмір поліських каменів — від 100 до 750 г. Нерідкі й самородки, що важать 3-5 кг, а іноді трапляються справжні гіганти — до 10 кг. До того ж у них товстіша (до 2,5-5 мм) кірка вивітрювання — шорстка окиснена оболонка на поверхні, що зберігає справжній тон і текстуру застиглої смоли. Міцність. Твердість вітчизняного каміння — 2,25 одиниці за шкалою Мооса (щодо еталона — алмазу, оціненого 10 балів). Вони ідеально підходять для більшості ювелірних операцій, від первинної обдирки та полірування абразивом до тонкого гравіювання та різьблення, що дозволяє майстрам легко реалізувати свої найсміливіші задуми. Різноманітний екстер'єр. Великий діапазон поєднань гам і внутрішніх малюнків включає монохромні (одноколірні), пейзажні (з химерними завихреннями, сколами, тріщинами), пінисті (за будовою близькі до пемзи), шаруваті та розкривні (каламутні, але з цікавими вкрапленнями) самоцвіти (кристально чистий і яскравий), флом і бастард із чарівними розводами та візерунками, матовий кнокен — майже точна імітація старовинної слонової кістки. Ексклюзивність. Крім естетики, варіативність кольорів та фактур обумовлює і те, що вітчизняну застиглу смолу складніше фальсифікувати — отже, купуючи будь-який предмет з українського бурштину, ви практично на 100% застраховані від підробок.

Також в місцевих самоцвітах часто зустрічаються застиглі бульбашки повітря, краплі води, комахи, що потрапили в смолу й інші органічні включення. Такі камені називаються інклюзами та дуже цінуються як ювелірами, так і вченими-істориками, адже вони дозволяють дізнатися більше про те, якою була наша Земля мільйони років назад.

