Чим унікальний український бурштин — 5 фактів, про які мало хто знає

Самоцвіти України — чим унікальний поліський бурштин
Залежно від місця видобутку, бурштин, як і будь-який дорогоцінний камінь, відрізняється за кольором, прозорістю, насиченістю та кількістю включень. Самоцвіти, що видобуваються в Рівненській, Волинській, Київській та Житомирській областях, є одними з кращих за всіма цими показниками.
В чому унікальність українського бурштину, розповіли на порталі "Янтар Полісся".
Цікаві факти про поліські самоцвіти
Насамперед унікальна особливість самоцвітів, що добуваються на Поліссі, полягає в їх забарвленні. Тут зустрічається салатовий, жовто-зелений, синюватий, багряний та золотистий бурштин, а також найчистіші білосніжні та непроглядно чорні кристали.
Саме білий бурштин (також відомий як восковий, або кістяний) дуже цінується на Близькому Сході, а тепер і на світовому ринку, оскільки його частка від загальної кількості видобутого каменю — всього 1,5%.
Крім того, український бурштин вирізняється з-поміж інших такими якостями:
- Лікувальні властивості. Бурштин із Волинської, Рівненської та Житомирської областей містить понад 8% лікувальної кислоти та летючої ефірної олії, при середньому рівні в 3-5% для решти сортів застиглої смоли. Тому він зцілює навіть при звичайному зіткненні зі шкірою — знімає головний і зубний біль, загоює мікротравми, згладжує шрами, зморшки та пігментні плями, тонізує, нормалізує сон, налагоджує роботу щитоподібної залози, надниркових залоз, гіпофіза, проганяє тривожність, дратівливість, апатію, знищує віруси, мікроби та токсини.
- Великий розмір. Стандартний розмір поліських каменів — від 100 до 750 г. Нерідкі й самородки, що важать 3-5 кг, а іноді трапляються справжні гіганти — до 10 кг. До того ж у них товстіша (до 2,5-5 мм) кірка вивітрювання — шорстка окиснена оболонка на поверхні, що зберігає справжній тон і текстуру застиглої смоли.
- Міцність. Твердість вітчизняного каміння — 2,25 одиниці за шкалою Мооса (щодо еталона — алмазу, оціненого 10 балів). Вони ідеально підходять для більшості ювелірних операцій, від первинної обдирки та полірування абразивом до тонкого гравіювання та різьблення, що дозволяє майстрам легко реалізувати свої найсміливіші задуми.
- Різноманітний екстер'єр. Великий діапазон поєднань гам і внутрішніх малюнків включає монохромні (одноколірні), пейзажні (з химерними завихреннями, сколами, тріщинами), пінисті (за будовою близькі до пемзи), шаруваті та розкривні (каламутні, але з цікавими вкрапленнями) самоцвіти (кристально чистий і яскравий), флом і бастард із чарівними розводами та візерунками, матовий кнокен — майже точна імітація старовинної слонової кістки.
- Ексклюзивність. Крім естетики, варіативність кольорів та фактур обумовлює і те, що вітчизняну застиглу смолу складніше фальсифікувати — отже, купуючи будь-який предмет з українського бурштину, ви практично на 100% застраховані від підробок.
Також в місцевих самоцвітах часто зустрічаються застиглі бульбашки повітря, краплі води, комахи, що потрапили в смолу й інші органічні включення. Такі камені називаються інклюзами та дуже цінуються як ювелірами, так і вченими-істориками, адже вони дозволяють дізнатися більше про те, якою була наша Земля мільйони років назад.
