Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Самоцвіти України — чим унікальний поліський бурштин

Самоцвіти України — чим унікальний поліський бурштин

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 17:25
Чим унікальний український бурштин — 5 фактів, про які мало хто знає
Український бурштин. Фото: Янтар Полісся

Залежно від місця видобутку, бурштин, як і будь-який дорогоцінний камінь, відрізняється за кольором, прозорістю, насиченістю та кількістю включень. Самоцвіти, що видобуваються в Рівненській, Волинській, Київській та Житомирській областях, є одними з кращих за всіма цими показниками.

В чому унікальність українського бурштину, розповіли на порталі "Янтар Полісся".

Реклама
Читайте також:

Цікаві факти про поліські самоцвіти

Насамперед унікальна особливість самоцвітів, що добуваються на Поліссі, полягає в їх забарвленні. Тут зустрічається салатовий, жовто-зелений, синюватий, багряний та золотистий бурштин, а також найчистіші білосніжні та непроглядно чорні кристали. 

Саме білий бурштин (також відомий як восковий, або кістяний) дуже цінується на Близькому Сході, а тепер і на світовому ринку, оскільки його частка від загальної кількості видобутого каменю — всього 1,5%.
Крім того, український бурштин вирізняється з-поміж інших такими якостями:

  1. Лікувальні властивості. Бурштин із Волинської, Рівненської та Житомирської областей містить понад 8% лікувальної кислоти та летючої ефірної олії, при середньому рівні в 3-5% для решти сортів застиглої смоли. Тому він зцілює навіть при звичайному зіткненні зі шкірою — знімає головний і зубний біль, загоює мікротравми, згладжує шрами, зморшки та пігментні плями, тонізує, нормалізує сон, налагоджує роботу щитоподібної залози, надниркових залоз, гіпофіза, проганяє тривожність, дратівливість, апатію, знищує віруси, мікроби та токсини.
  2. Великий розмір. Стандартний розмір поліських каменів — від 100 до 750 г. Нерідкі й самородки, що важать 3-5 кг, а іноді трапляються справжні гіганти — до 10 кг. До того ж у них товстіша (до 2,5-5 мм) кірка вивітрювання — шорстка окиснена оболонка на поверхні, що зберігає справжній тон і текстуру застиглої смоли.
  3. Міцність. Твердість вітчизняного каміння — 2,25 одиниці за шкалою Мооса (щодо еталона — алмазу, оціненого 10 балів). Вони ідеально підходять для більшості ювелірних операцій, від первинної обдирки та полірування абразивом до тонкого гравіювання та різьблення, що дозволяє майстрам легко реалізувати свої найсміливіші задуми.
  4. Різноманітний екстер'єр. Великий діапазон поєднань гам і внутрішніх малюнків включає монохромні (одноколірні), пейзажні (з химерними завихреннями, сколами, тріщинами), пінисті (за будовою близькі до пемзи), шаруваті та розкривні (каламутні, але з цікавими вкрапленнями) самоцвіти (кристально чистий і яскравий), флом і бастард із чарівними розводами та візерунками, матовий кнокен — майже точна імітація старовинної слонової кістки.
  5. Ексклюзивність. Крім естетики, варіативність кольорів та фактур обумовлює і те, що вітчизняну застиглу смолу складніше фальсифікувати — отже, купуючи будь-який предмет з українського бурштину, ви практично на 100% застраховані від підробок.

Також в місцевих самоцвітах часто зустрічаються застиглі бульбашки повітря, краплі води, комахи, що потрапили в смолу й інші органічні включення. Такі камені називаються інклюзами та дуже цінуються як ювелірами, так і вченими-істориками, адже вони дозволяють дізнатися більше про те, якою була наша Земля мільйони років назад. 

Раніше ми розповідали про головні родовища коштовного каміння в Україні.

Також дізнавайтеся, де у світі найбільше дорогоцінного каміння.

коштовності видобуток бурштин Полісся родовища
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації