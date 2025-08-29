Видео
Критическая инфраструктура под угрозой — на что нацелилась Россия

Критическая инфраструктура под угрозой — на что нацелилась Россия

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 17:25
Российские атаки на южные газовые каналы — к чему готовиться украинцам
Газовые трубы. Фото: УНИАН

Россияне начали целенаправленно бить по энергетической и газотранспортной инфраструктуре Украины. Враг уже разрушил обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области, а также ударил по одному из южных газовых каналов.

Детали рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Атаки на газовые каналы Украины

По словам специалиста, комбинированные ракетно-дроновые удары по критической инфраструктуре будут продолжаться. В частности, враг усилит атаки на южные газовые каналы, по которым поставляется ресурс для украинских подземных хранилищ. Во второй половине августа Россия уже повредила один из таких объектов.

"Это первые системные атаки на транзитную инфраструктуру после того, как Украина привлекла около полумиллиарда евро на закупку газа и дополнительные 80 миллионов от Норвегии", — уточнил Андрей Закревский.

Он добавил, что Россия также направила несколько ударов по азербайджанской государственной нефтегазовой компании "Сокар". Она пытается помешать выходу Азербайджана на новый энергетический рынок в Средней Азии.

Ко всему, массированные атаки врага становятся более последовательными. Пытаясь сорвать подготовку Украины к отопительному сезону, РФ бьет не только по газовой инфраструктуре. Уже произошли атаки по объектам, связанным с водоснабжением и ТЭЦ, в частности в Ахтырке, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Энергетика под ударом России

Ранее мы рассказывали, что в ночь с 26 на 27 августа российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру в шести областях: Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской. Повреждения получило оборудование, расположенное на территории энергетических и газотранспортных объектов.

"Около часа ночи в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей", — констатировали в Министерстве энергетики.

Также под удар попало предприятие на Полтавщине, где зафиксировали повреждения транспорта, админзданий и оборудования. Целенаправленные попадания свидетельствуют об одном: РФ пытается разрушить критическую инфраструктуру, чтобы сорвать подготовку к отопительному сезону и оставить людей без тепла.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, японские ученые разработали систему беспроводной передачи энергии, которая работает, независимо от нагрузки. Благодаря ИИ она обеспечивает эффективность 86,7% и может применяться даже для зарядки электромобилей.

Также мы писали, что газовый кратер Дарваза в пустыне Каракумы, известный как "Врата в Ад", пылает с 1971 года из-за неудачного бурения. Пламя не угасает более 50 лет, что стало туристической аттракцией и экологической проблемой.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
