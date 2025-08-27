Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Фабрика ДТЭК в Донецкой области разрушена — что известно

Фабрика ДТЭК в Донецкой области разрушена — что известно

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 16:09
Удар по энергетике Украины — какое предприятие ДТЭК было парализовано в результате атаки
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: УНИАН

Российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Вчера очередной удар пришелся на одну из фабрик ДТЭК в Донецкой области.

О том, какое предприятие пострадало, и о последствиях удара сообщила пресс-служба ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Какое предприятие пострадало от российской атаки

В сообщении отмечается, что российские войска ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Здание разрушено, оборудование сильно повреждено. К счастью, работники, которые были на смене, остались живы, а пожар потушили спасатели.

Это уже не первый серьезный удар по этому предприятию, которое поставляло уголь для украинских теплоэлектростанций. Сейчас фабрика не работает, а ее производственные мощности непригодны для использования.

В 2024 году Россия нанесла 13 крупных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в частности по теплоэлектростанциям "ДТЭК Энерго". С начала полномасштабного вторжения их ТЭС атаковали 205 раз, в результате чего 56 работников получили ранения, а четверо погибли.

Чтобы восстановить работу ТЭС, "ДТЭК Энерго" потратила 3,6 млрд грн на ремонт станций и 7,5 млрд грн на развитие угольной отрасли в Украине.

Ранее мы писали, что с 1 июля 2025 года в Украине ввели новый стандарт напряжения в электросетях — вместо 220 вольт теперь 230. Такое обновление призвано привести украинскую энергосистему в соответствие с европейскими стандартами.

Также мы рассказывали, что сейчас страна готовится к новому отопительному сезону в условиях войны с Россией. Одна из ключевых задач — обеспечить защиту объектов энергетической инфраструктуры, в чем участвуют МВД и Министерство цифровой трансформации.

электроснабжение ДТЭК энергосистема энергетика разрушения
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации