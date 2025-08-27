Удар по энергетике Украины — какое предприятие ДТЭК было парализовано в результате атаки

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: УНИАН

Российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Вчера очередной удар пришелся на одну из фабрик ДТЭК в Донецкой области.

О том, какое предприятие пострадало, и о последствиях удара сообщила пресс-служба ДТЭК.

Какое предприятие пострадало от российской атаки

В сообщении отмечается, что российские войска ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Здание разрушено, оборудование сильно повреждено. К счастью, работники, которые были на смене, остались живы, а пожар потушили спасатели.

Это уже не первый серьезный удар по этому предприятию, которое поставляло уголь для украинских теплоэлектростанций. Сейчас фабрика не работает, а ее производственные мощности непригодны для использования.

В 2024 году Россия нанесла 13 крупных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в частности по теплоэлектростанциям "ДТЭК Энерго". С начала полномасштабного вторжения их ТЭС атаковали 205 раз, в результате чего 56 работников получили ранения, а четверо погибли.

Чтобы восстановить работу ТЭС, "ДТЭК Энерго" потратила 3,6 млрд грн на ремонт станций и 7,5 млрд грн на развитие угольной отрасли в Украине.

Ранее мы писали, что с 1 июля 2025 года в Украине ввели новый стандарт напряжения в электросетях — вместо 220 вольт теперь 230. Такое обновление призвано привести украинскую энергосистему в соответствие с европейскими стандартами.

Также мы рассказывали, что сейчас страна готовится к новому отопительному сезону в условиях войны с Россией. Одна из ключевых задач — обеспечить защиту объектов энергетической инфраструктуры, в чем участвуют МВД и Министерство цифровой трансформации.