Головна Індустрії Енергосистема України — що відбувається з ресурсами після атак

Енергосистема України — що відбувається з ресурсами після атак

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 18:40
Як відновилась українська енергосистема після атак РФ — чи вистачає ресурсів зараз
Високовольтна електростанція. Фото: Freepik

Україна переживає складний період в енергетичному секторі через триваючі ворожі атаки на інфраструктуру. Проте енергосистема країни залишається стабільною, хоча й вразливою. Зараз Україна скоротила імпорт електроенергії до мінімальних обсягів, а в окремі дні навіть експортує її до сусідніх країн.

Як повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук у коментарі Новини.LIVE, бувають навіть дні, коли країна продає надлишок електрики сусіднім державам. Це свідчить про стабілізацію енергосистеми після складних періодів атак та руйнувань.

Читайте також:

"Обсяг електроенергії, який Україна зараз імпортує, залежить від дня. Дуже обережно скажу, але обсяги імпорту ми зараз мінімально застосовуємо. В нас навіть бувають дні, коли в нас є перевироблення і потребують країни-сусіди нашу електроенергію", — пояснила Гринчук.

Чи вистачає електроенергії для споживання

Нині енергосистема України забезпечує внутрішнє споживання. Відремонтовані та відновлені об’єкти дають змогу покривати потреби населення та бізнесу. Проте уряд наголошує, що стан енергосистеми залишається вразливим.

"Хоч зараз енергосистема працює стабільно і в нас відновлених та відремонтованих об’єктів вистачає для того, щоб покривати споживання, але ми маємо все одно бути дуже обережними. Тому що система хоч і стабільна, але дуже чутлива, і дуже вразлива і крихка", — наголосила міністерка.

Які загрози залишаються для енергосистеми

Попри відносну стабільність, загрози не зникли. Обстріли російських військ тривають, особливо у прифронтових регіонах. Це впливає на роботу об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії. За словами Гринчук, атаки продовжуються як на великі, так і на менші інфраструктурні об’єкти, що робить систему більш чутливою.

Міністерка зазначила, що нещодавно відвідувала Харківщину та перебуває на постійному зв’язку із Сумщиною, Херсонщиною та Запоріжжям. Саме ці області найбільше страждають від атак на енергетичні об’єкти.

Резервне обладнання і швидке відновлення

Україна накопичила достатній запас резервного обладнання для оперативного ремонту пошкоджених об’єктів. Це дозволяє енергетикам швидко відновлювати роботу навіть після масштабних руйнувань.

"Ми бачимо, що ефективно працює достатня кількість накопиченого резерву обладнання, яке дозволяє нашим енергетикам дуже швидко ремонтувати і відновлювати. Це теж великий плюс", — підкреслила Гринчук.

Наявність резервів не лише підвищує надійність енергосистеми, а й дає впевненість, що країна зможе реагувати на нові виклики. Водночас уряд визнає, що повністю захистити масштабні об’єкти, як-от газотранспортну інфраструктуру, вкрай складно.

Як повідомлялось, кожен споживач в Україні має дозволену потужність 5 кВт згідно з договором про розподіл електроенергії. Це означає, що одночасне споживання електроенергії не може перевищувати встановлений ліміт.

Також ми розповідали, що багато країн досі використовують атомні електростанції, проте Німеччина ще у 2023 році повністю відмовилась від них. Замість колишньої АЕС німецький уряд планує побудувати одну з найбільших у світі систем для зберігання електроенергії, що є частиною амбітної стратегії розвитку відновлюваної енергетики.
 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
