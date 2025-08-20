Как восстановилась украинская энергосистема после атак РФ — хватает ли ресурсов сейчас

Высоковольтная электростанция. Фото: Freepik

Украина переживает сложный период в энергетическом секторе из-за продолжающихся вражеских атак на инфраструктуру. Однако энергосистема страны остается стабильной, хотя и уязвимой. Сейчас Украина сократила импорт электроэнергии до минимальных объемов, а в отдельные дни даже экспортирует ее в соседние страны.

Как сообщила министр энергетики Светлана Гринчук в комментарии Новини.LIVE, бывают даже дни, когда страна продает избыток электричества соседним государствам. Это свидетельствует о стабилизации энергосистемы после сложных периодов атак и разрушений.

"Объем электроэнергии, который Украина сейчас импортирует, зависит от дня. Очень осторожно скажу, но объемы импорта мы сейчас минимально применяем. У нас даже бывают дни, когда есть перепроизводство и страны-соседи нуждаются в нашей электроэнергии", — пояснила Гринчук.

Хватает ли электроэнергии для потребления

Сейчас энергосистема Украины обеспечивает внутреннее потребление. Отремонтированные и восстановленные объекты позволяют покрывать потребности населения и бизнеса. Однако правительство отмечает, что состояние энергосистемы остается уязвимым.

"Хотя сейчас энергосистема работает стабильно и у нас восстановленных и отремонтированных объектов хватает для того, чтобы покрывать потребление, но мы должны все равно быть очень осторожными. Потому что система хоть и стабильная, но очень чувствительная, очень уязвимая и хрупкая", — подчеркнула министр.

Какие угрозы остаются для энергосистемы

Несмотря на относительную стабильность, угрозы не исчезли. Обстрелы российских войск продолжаются, особенно в прифронтовых регионах. Это влияет на работу объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии. По словам Гринчук, атаки продолжаются как на большие, так и на меньшие инфраструктурные объекты, что делает систему более чувствительной.

Министр отметила, что недавно посещала Харьковскую область и находится на постоянной связи с Сумской, Херсонской и Запорожской. Именно эти области больше всего страдают от атак на энергетические объекты.

Резервное оборудование и быстрое восстановление

Украина накопила достаточный запас резервного оборудования для оперативного ремонта поврежденных объектов. Это позволяет энергетикам быстро восстанавливать работу даже после масштабных разрушений.

"Мы видим, что эффективно работает достаточное количество накопленного резерва оборудования, которое позволяет нашим энергетикам очень быстро ремонтировать и восстанавливать. Это тоже большой плюс", — подчеркнула Гринчук.

Наличие резервов не только повышает надежность энергосистемы, но и дает уверенность, что страна сможет реагировать на новые вызовы. В то же время правительство признает, что полностью защитить масштабные объекты, например газотранспортную инфраструктуру, крайне сложно.

Как сообщалось, каждый потребитель в Украине имеет разрешенную мощность 5 кВт согласно договору о распределении электроэнергии. Это означает, что одновременное потребление электроэнергии не может превышать установленный лимит.

Как сообщалось, каждый потребитель в Украине имеет разрешенную мощность 5 кВт согласно договору о распределении электроэнергии. Это означает, что одновременное потребление электроэнергии не может превышать установленный лимит.