Опалювальний сезон 2025/2026 — у якому стані буде українська енерегетика

В Україні триває підготовка до чергового опалювального сезону в умовах повномасштабної війни з Росією. Один із найважливіших кроків — захист енергооб'єктів, до якого залучені Міністерство внутрішніх справ (МВС) та Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри).

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації проєкту програми дій уряду.

Як Україна готується до опалювального сезону

За словами Світлани Гринчук, підготовка до опалювального сезону в умовах воєнного стану складається з важливих етапів, серед яких:

ремонт енергетичного обладнання;

відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів;

захист енергооб'єктів;

запаси ресурсів.

"Ми плануємо відновити 3,2 ГВт. Більша частина вже відремонтована й ці роботи маємо завершити до кінця року", — сказала посадовиця.

Світлана Гринчук підкреслила, що споживачам вже майже рік не відключають електроенергію завдяки зусиллям енергетиків.

Ситуація з газом

Держава накопичує ресурси для проходження опалювального сезону. Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, до осені в газосховищах буде мінімум 13,2 млрд кубометрів газу, із яких 4,6 млрд кубометрів — це імпорт.

"Зимова стабільність — це одна із пріоритетних задач, ми готуємо енергосистему до зими… Ми накопичуємо зараз запаси газу, імпорт — 4,6 млрд кубометрів задля накопичення 13,2 млрд кубометрів у сховищах", — сказала Свириденко.

Впоратися із цим завданням Україні допомагають європейські союзники. Наприклад, нещодавно Норвегія надала нашій країні грант у розмірі 80 мільйонів євро для імпорту газу. Також Нафтогаз домовився з ЄБРР про кредит у 50 мільйонів євро. Паралельно відбуваються переговори з ЄІБ.

