Отопительный сезон 2025/2026 — в каком состоянии будет украинская энергетика

В Украине продолжается подготовка к очередному отопительному сезону в условиях полномасштабной войны с Россией. Один из важнейших шагов — защита энергообъектов, к которому привлечены Министерство внутренних дел (МВД) и Министерство цифровой трансформации (Минцифры).

Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук во время презентации проекта программы действий правительства.

По словам Светланы Гринчук, подготовка к отопительному сезону в условиях военного положения состоит из важных этапов, среди которых:

ремонт энергетического оборудования;

восстановление разрушенных и поврежденных объектов;

защита энергообъектов;

запасы ресурсов.

"Мы планируем восстановить 3,2 ГВт. Большая часть уже отремонтирована и эти работы должны завершить до конца года", — сказала чиновница.

Светлана Гринчук подчеркнула, что потребителям уже почти год не отключают электроэнергию благодаря усилиям энергетиков.

Ситуация с газом

Государство накапливает ресурсы для прохождения отопительного сезона. Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, к осени в газохранилищах будет минимум 13,2 млрд кубометров газа, из которых 4,6 млрд кубометров — это импорт.

"Зимняя стабильность — это одна из приоритетных задач, мы готовим энергосистему к зиме. Мы накапливаем сейчас запасы газа, импорт — 4,6 млрд кубометров для накопления 13,2 млрд кубометров в хранилищах", — сказала Свириденко.

Справиться с этой задачей Украине помогают европейские союзники. Например, недавно Норвегия предоставила нашей стране грант в размере 80 миллионов евро для импорта газа. Также Нафтогаз договорился с ЕБРР о кредите в 50 миллионов евро. Параллельно происходят переговоры с ЕИБ.

Напомним, ранее Кабмин выделил украинцам дополнительное финансирование на приобретение дров, угля или торфа для отопления своего жилья. Известно, кто получит по 19,4 тысячи гривен.

Также мы рассказывали, что часть украинцев может оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Но чтобы получить скидку, доход одного человека из семьи не должен превышать налоговую социальную льготу.