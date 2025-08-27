Удар по енергетиці України — яке підприємство ДТЕК було паралізовано внаслідок атаки

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: УНІАН

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Вчора черговий удар припав на одну з фабрик ДТЕК у Донецькій області.

Про те, яке підприємство постраждало, та про наслідки удару повідомила пресслужба ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Яке підприємство постраждало від російської атаки

В повідомлені зазначається, що російські війська вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК у Донецькій області. Будівля зруйнована, обладнання сильно пошкоджене. На щастя, працівники, які були на зміні, залишилися живі, а пожежу загасили рятувальники.

Це вже не перший серйозний удар по цьому підприємству, яке постачало вугілля для українських теплоелектростанцій. Наразі фабрика не працює, а її виробничі потужності непридатні для використання.

У 2024 році Росія завдала 13 великих ударів по енергетичній інфраструктурі України, зокрема по теплоелектростанціях "ДТЕК Енерго". Від початку повномасштабного вторгнення їхні ТЕС атакували 205 разів, унаслідок чого 56 працівників отримали поранення, а четверо загинули.

Щоб відновити роботу ТЕС, "ДТЕК Енерго" витратила 3,6 млрд грн на ремонт станцій та 7,5 млрд грн на розвиток вугільної галузі в Україні.

Раніше ми писали, що з 1 липня 2025 року в Україні запровадили новий стандарт напруги в електромережах — замість 220 вольтів тепер 230. Таке оновлення покликане привести українську енергосистему у відповідність до європейських стандартів.

Також ми розповідали, що наразі країна готується до нового опалювального сезону в умовах війни з Росією. Одне з ключових завдань — забезпечити захист об’єктів енергетичної інфраструктури, у чому беруть участь МВС та Міністерство цифрової трансформації.