Російські атаки на південні газові канали — до чого готуватися українцям

Газові труби. Фото: УНІАН

Росіяни почали цілеспрямовано бити по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі України. Ворог уже зруйнував збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області, а також ударив по одному з південних газових каналів.

Деталі розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Атаки на газові канали України

За словами фахівця, комбіновані ракетно-дронові удари по критичній інфраструктурі будуть продовжуватися. Зокрема, ворог посилить атаки на південні газові канали, якими постачається ресурс для українських підземних сховищ. У другій половині серпня Росія вже пошкодила один із таких об’єктів.

"Це перші системні атаки на транзитну інфраструктуру після того, як Україна залучила близько пів мільярда євро на закупівлю газу та додаткові 80 мільйонів від Норвегії", — уточнив Андрій Закревський.

Він додав, що Росія також спрямувала кілька ударів по азербайджанській державній нафтогазовій компанії "Сокар". Вона намагається перешкодити виходу Азербайджану на новий енергетичний ринок у Середній Азії.

До всього, масовані атаки ворога стають більш послідовними. Намагаючись зірвати підготовку України до опалювального сезону, РФ б’є не тільки по газовій інфраструктурі. Вже відбулися атаки по об’єктах, пов’язаних із водопостачанням і ТЕЦ, зокрема в Охтирці, Львівській та Івано-Франківській областях.

Енергетика під ударом Росії

Раніше ми розповідали, що у ніч із 26 на 27 серпня російські окупанти атакували критичну інфраструктуру в шести областях: Сумській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Харківській та Запорізькій. Пошкодження отримало обладнання, розташоване на території енергетичних і газотранспортних об’єктів.

"Близько першої ночі внаслідок удару БпЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів", — констатували в Міністерстві енергетики.

Також під удар потрапило підприємство на Полтавщині, де зафіксували пошкодження транспорту, адмінбудівель та обладнання. Цілеспрямовані влучання свідчать про одне: РФ намагається зруйнувати критичну інфраструктуру, аби зірвати підготовку до опалювального сезону і залишити людей без тепла.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, японські науковці розробили систему бездротової передачі енергії, що працює, незалежно від навантаження. Завдяки ШІ вона забезпечує ефективність 86,7% і може застосовуватися навіть для зарядки електромобілів.

Також ми писали, що газовий кратер Дарваза в пустелі Каракуми, відомий як "Ворота до Пекла", палає з 1971 року через невдале буріння. Полум’я не згасає понад 50 років, що стало туристичною атракцією та екологічною проблемою.