Вогняне серце Каракумів — чим відомий найбільший газовий кратер світу

Газовий кратер Дарваза. Фото: Unsplash

В туркменській пустелі Каракуми є місце, яке водночас заворожує й лякає — газовий кратер Дарваза. Величезна вирва, що безперервно палає уже понад пів століття, стала символом сили природи та людських помилок.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про найбільший у світі газовий кратер.

Реклама

Читайте також:

Де розташований кратер Дарваза

Газовий кратер Дарваза розташований у центрі пустелі Каракуми, приблизно за 260 кілометрів на північ від столиці Туркменістану — Ашгабата. Це віддалена і майже безлюдна місцевість, де панує суворий континентальний клімат зі спекотним літом і холодною зимою.

Найближче до кратера невелике поселення також має назву Дарваза, що в перекладі з туркменської означає "ворота". Саме через це і разючий вигляд вогняної прірви місце отримало друге ім'я — "Ворота до Пекла".

Сьогодні це одне з найбільш упізнаваних природних явищ планети, яке приваблює тисячі туристів і дослідників, але водночас викликає серйозні екологічні дискусії.

Як з'явився цей кратер

Газовий кратер Дарваза, як пише Geologyscience, утворився в результаті невдалого буріння, яке відбулося в 1971 році. Радянські геологи бурили в цьому районі свердловину для видобутку природного газу, коли стався обвал ґрунту, в результаті чого утворився кратер діаметром приблизно 70 метрів і глибиною 20 метрів.

Щоб запобігти викиду шкідливих речовин, було прийнято рішення спалити газ, очікуючи, що вогонь згасне за кілька днів. Однак він продовжує палати вже понад пів століття.

Що відбувається з кратером Дарваза сьогодні

У 2010 році президент Туркменістану рекомендував вжити заходів, щоб зменшити вплив кратера на розвиток довколишнього середовища, а в січні 2022 року знову оголосив про плани його загасити, мотивуючи це турботою про здоров’я населення, екологічну безпеку та економічні втрати через спалювання метану. Проте комісія, яка була створена для пошуку оптимальної методики гасіння, так нічого й не вдіяла.

Цьогоріч, у червні, влада Туркменістану заявила, що площа вогнища у кратері зменшилися втричі, пише Science Alert.

"Раніше величезне сяйво від полум’я було видно за кілька кілометрів, звідси й назва "Ворота до Пекла", сьогодні залишилося лише слабке джерело горіння", — доповіла Ірина Лур’єва, директорка державної енергетичної компанії "Туркменгаз" на екологічній конференції в Ашхабаді.

За її словами, вогонь вдалося приборкати завдяки тому, що довкола кратера пробурили численні свердловини для вловлювання метану.

Раніше ми писали, що в Європі знайшли надпотужне родовище газу й нафти.

Також дізнавайтеся, скільки газових родовищ є в Україні.