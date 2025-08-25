Видео
Экологическая ошибка — чем известен самый больший газовый кратер

Экологическая ошибка — чем известен самый большой газовый кратер

Дата публикации 25 августа 2025 06:20
Огненное сердце Каракумов — чем известен самый большой газовый кратер мира
Газовый кратер Дарваза. Фото: Unsplash

В туркменской пустыне Каракумы есть место, которое одновременно завораживает и пугает — газовый кратер Дарваза. Огромная воронка, непрерывно горящая уже более полувека, стала символом силы природы и человеческих ошибок.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о крупнейшем в мире газовом кратере.

Где расположен кратер Дарваза

Газовый кратер Дарваза расположен в центре пустыни Каракумы, примерно в 260 километрах к северу от столицы Туркменистана — Ашхабада. Это отдаленная и почти безлюдная местность, где царит суровый континентальный климат с жарким летом и холодной зимой.

Ближайшее к кратеру небольшое поселение также имеет название Дарваза, что в переводе с туркменского означает "ворота". Именно из-за этого и поразительного вида огненной пропасти место получило второе имя — "Врата в Ад".

Сегодня это одно из самых узнаваемых природных явлений планеты, которое привлекает тысячи туристов и исследователей, но в то же время вызывает серьезные экологические дискуссии.

Как появился этот кратер

Газовый кратер Дарваза, как пишет Geologyscience, образовался в результате неудачного бурения, которое произошло в 1971 году. Советские геологи бурили в этом районе скважину для добычи природного газа, когда произошел обвал почвы, в результате чего образовался кратер диаметром примерно 70 метров и глубиной 20 метров.

Чтобы предотвратить выброс вредных веществ, было принято решение сжечь газ, ожидая, что огонь погаснет за несколько дней. Однако он продолжает пылать уже более полувека.

Что происходит с кратером Дарваза сегодня

В 2010 году президент Туркменистана рекомендовал принять меры, чтобы уменьшить влияние кратера на развитие окружающей среды, а в январе 2022 года снова объявил о планах его потушить, мотивируя это заботой о здоровье населения, экологической безопасности и экономических потерях из-за сжигания метана. Однако комиссия, которая была создана для поиска оптимальной методики тушения, так ничего и не сделала.

В этом году, в июне, власти Туркменистана заявили, что площадь очага в кратере уменьшились втрое, пишет Science Alert.

"Раньше огромное сияние от пламени было видно за несколько километров, отсюда и название "Врата в Ад", сегодня остался лишь слабый источник горения", — доложила Ирина Лурьева, директор государственной энергетической компании "Туркменгаз" на экологической конференции в Ашхабаде.

По ее словам, огонь удалось обуздать благодаря тому, что вокруг кратера пробурили многочисленные скважины для улавливания метана.

Ранее мы писали, что в Европе нашли сверхмощное месторождение газа и нефти.

Также узнавайте, сколько газовых месторождений есть в Украине.

Туркменистан газ добыча кратер месторождение
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
