Бездротова передача енергії — які відкриття зробили японські вчені

Японські науковці представили нову технологію бездротової передачі енергії, яка може стати важливим кроком на шляху до "повністю бездротового суспільства". Вона дозволяє заряджати різні пристрої стабільно, незалежно від типу навантаження.

Про те, яке відкриття зробили вчені та що воно може змінити, пише "NV.Техно".

Яке відкриття зробили японські вчені

Раніше бездротові системи (WPT), що вже використовуються у смартфонах, індукційних плитах та біомедичних сенсорах, працювали на принципі резонансу між передавачем і приймачем. Але їхня робота залежала від навантаження. Напруга та ефективність змінювалися залежно від пристрою, що могло призводити до нестабільності або пошкодження батарей.

Нова японська технологія розв'язує цю проблему за допомогою принципу Load-Independent (LI), тобто незалежності від навантаження. Штучний інтелект створює віртуальну модель схеми, симулює її роботу та оптимізує параметри.

Алгоритм враховує втрати енергії у вигляді тепла та чистоту сигналу, після чого налаштовує систему для мінімізації коливань. Результати дослідження показали, що:

ефективність досягла 86,7% (у класичних рішень — близько 65%);

нестабільність енергії знизилася до 5% (у порівнянні з 18% у традиційних системах).

Це відкриває нові можливості для широкого використання. Від зарядки смартфонів і ноутбуків до батарей електромобілів, де стабільність критично важлива.

Що змінить нова технологія

Професор Хіроо Секія з Університету Тіба підкреслив, що технологія здатна значно знизити вартість і спростити бездротові системи передачі енергії. Він додав, що команда вчених планує зробити такі рішення масовими протягом наступних 5–10 років.

Дослідники також відзначають, що їхня робота демонструє великий потенціал застосування штучного інтелекту для автоматизованого проєктування електронних схем, що може суттєво змінити майбутнє силової електроніки.

