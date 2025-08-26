Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Беспроводная энергия — что открыли японские исследователи

Беспроводная энергия — что открыли японские исследователи

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 19:25
Беспроводная передача энергии — какие открытия сделали японские ученые
Человек держит лампочку в руках. Фото: Pexels

Японские ученые представили новую технологию беспроводной передачи энергии, которая может стать важным шагом на пути к "полностью беспроводному обществу". Она позволяет заряжать различные устройства стабильно, независимо от типа нагрузки.

О том, какое открытие сделали ученые и что оно может изменить, пишет "NV.Техно".

Реклама
Читайте также:

Какое открытие сделали японские ученые

Ранее беспроводные системы (WPT), которые уже используются в смартфонах, индукционных плитах и биомедицинских сенсорах, работали на принципе резонанса между передатчиком и приемником. Но их работа зависела от нагрузки. Напряжение и эффективность менялись в зависимости от устройства, что могло приводить к нестабильности или повреждению батарей.

Новая японская технология решает эту проблему с помощью принципа Load-Independent (LI), то есть независимости от нагрузки. Искусственный интеллект создает виртуальную модель схемы, симулирует ее работу и оптимизирует параметры.

Алгоритм учитывает потери энергии в виде тепла и чистоту сигнала, после чего настраивает систему для минимизации колебаний. Результаты исследования показали, что:

  • эффективность достигла 86,7% (у классических решений — около 65%);
  • нестабильность энергии снизилась до 5% (по сравнению с 18% в традиционных системах).

Это открывает новые возможности для широкого использования. От зарядки смартфонов и ноутбуков до батарей электромобилей, где стабильность критически важна.

Что изменит новая технология

Профессор Хироо Секия из Университета Тиба подчеркнул, что технология способна значительно снизить стоимость и упростить беспроводные системы передачи энергии. Он добавил, что команда ученых планирует сделать такие решения массовыми в течение следующих 5-10 лет.

Исследователи также отмечают, что их работа демонстрирует большой потенциал применения искусственного интеллекта для автоматизированного проектирования электронных схем, что может существенно изменить будущее силовой электроники.

Ранее мы писали, что по состоянию на 2025 год некоторые страны продолжают эксплуатировать атомные электростанции. Германия же еще в 2023 году закрыла все АЭС и в этом году объявила о масштабном проекте — создании одной из крупнейших в мире систем накопления электроэнергии на месте бывшей станции.

Также мы рассказывали, что в Китае достигли значительного прогресса в возобновляемой энергетике. Был представлен прототип плавучей ветровой электростанции, которая побила рекорд производства электроэнергии и открывает новые горизонты для мирового энергетического сектора.

открытие ученые энергетика энергия зарядка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации