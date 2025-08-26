Беспроводная передача энергии — какие открытия сделали японские ученые

Человек держит лампочку в руках. Фото: Pexels

Японские ученые представили новую технологию беспроводной передачи энергии, которая может стать важным шагом на пути к "полностью беспроводному обществу". Она позволяет заряжать различные устройства стабильно, независимо от типа нагрузки.

О том, какое открытие сделали ученые и что оно может изменить, пишет "NV.Техно".

Какое открытие сделали японские ученые

Ранее беспроводные системы (WPT), которые уже используются в смартфонах, индукционных плитах и биомедицинских сенсорах, работали на принципе резонанса между передатчиком и приемником. Но их работа зависела от нагрузки. Напряжение и эффективность менялись в зависимости от устройства, что могло приводить к нестабильности или повреждению батарей.

Новая японская технология решает эту проблему с помощью принципа Load-Independent (LI), то есть независимости от нагрузки. Искусственный интеллект создает виртуальную модель схемы, симулирует ее работу и оптимизирует параметры.

Алгоритм учитывает потери энергии в виде тепла и чистоту сигнала, после чего настраивает систему для минимизации колебаний. Результаты исследования показали, что:

эффективность достигла 86,7% (у классических решений — около 65%);

нестабильность энергии снизилась до 5% (по сравнению с 18% в традиционных системах).

Это открывает новые возможности для широкого использования. От зарядки смартфонов и ноутбуков до батарей электромобилей, где стабильность критически важна.

Что изменит новая технология

Профессор Хироо Секия из Университета Тиба подчеркнул, что технология способна значительно снизить стоимость и упростить беспроводные системы передачи энергии. Он добавил, что команда ученых планирует сделать такие решения массовыми в течение следующих 5-10 лет.

Исследователи также отмечают, что их работа демонстрирует большой потенциал применения искусственного интеллекта для автоматизированного проектирования электронных схем, что может существенно изменить будущее силовой электроники.

