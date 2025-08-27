Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі — які наслідки для споживачів

Електрик за роботою. Фото: Unsplash

Росія намагається зірвати підготовку України до зими, здійснюючи атаки на об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в різних регіонах. У ніч з 26 на 27 серпня ворог завдав цілеспрямованих ударів безпілотними літальними апаратами, пошкодивши обладнання на підстанціях.

Про це повідомили на сайті Міністерства енергетики України.

Наслідки атаки по цивільній інфраструктурі

Масовану терористичну атаку ворог здійснив по цивільних об’єктах у шести областях: Сумській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Харківській та Запорізькій. Під удар потрапили об’єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної та газотранспортної. На місці влучань працюють аварійні/рятувальні служби.

"Близько першої ночі внаслідок удару БпЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів", — зазначили в Міненерго.

До всього, РФ атакувала енергетичне підприємство на Полтавщині. Зафіксували пошкодження адміністративної будівлі, транспортних засобів та обладнання. Плюс на території об’єкту виникли пожежі, які вже вдалося локалізувати.

У Міністерстві констатували: регулярні російські атаки є свідомою політикою країни-агресорки з руйнування цивільної інфраструктури перед початком опалювального сезону. Ворог намагається зірвати підготовку і залишити мирне населення без тепла взимку.

Що відбувається в енергосистемі України

Через нічні обстріли станом на ранок 27 серпня зафіксували знеструмлення споживачів у прикордонних областях і прифронтових регіонах. В Укренерго розповіли, що аварійно-відновлювальні роботи вже почалися, тож невдовзі населенню повернуть світло.

Що стосується обсягів споживання електроенергії, то з’явилася тенденція до зниження. Станом на 09:30 показник був на 1,4% нижчим, ніж в аналогічний період попереднього дня. Це пояснили зміною погодних умов на всій території України.

"Причина — встановлення ясної погоди (крім частини північних областей). Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі", — зауважили фахівці.

Споживачів просять перенести активне використання енергії на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій, з огляду на сприятливу погоду. Плюс українці можуть зменшити навантаження на мережу, вмикаючи потужні прилади з 10:00 до 17:00, а не у пікові години.

Що ще варто знати українцям

