Россия ударила по энергетической инфраструктуре — какие последствия для потребителей

Электрик за работой. Фото: Unsplash

Россия пытается сорвать подготовку Украины к зиме, осуществляя атаки на объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в разных регионах. В ночь с 26 на 27 августа враг нанес целенаправленные удары беспилотными летательными аппаратами, повредив оборудование на подстанциях.

Об этом сообщили на сайте Министерства энергетики Украины.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки по гражданской инфраструктуре

Массированную террористическую атаку враг совершил по гражданским объектам в шести областях: Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской. Под удар попали объекты критической инфраструктуры, в частности энергетической и газотранспортной. На месте ударов работают аварийные/спасательные службы.

"Около часа ночи в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей", — отметили в Минэнерго.

Ко всему, РФ атаковала энергетическое предприятие на Полтавщине. Зафиксировали повреждения административного здания, транспортных средств и оборудования. Плюс на территории объекта возникли пожары, которые уже удалось локализовать.

В Министерстве констатировали: регулярные российские атаки являются сознательной политикой страны-агрессора по разрушению гражданской инфраструктуры перед началом отопительного сезона. Враг пытается сорвать подготовку и оставить мирное население без тепла зимой.

Что происходит в энергосистеме Украины

Из-за ночных обстрелов по состоянию на утро 27 августа зафиксировали обесточивание потребителей в приграничных областях и прифронтовых регионах. В Укрэнерго рассказали, что аварийно-восстановительные работы уже начались, поэтому вскоре населению вернут свет.

Что касается объемов потребления электроэнергии, то появилась тенденция к снижению. По состоянию на 9:30 показатель был на 1,4% ниже, чем в аналогичный период предыдущего дня. Это объяснили изменением погодных условий на всей территории Украины.

"Причина — установление ясной погоды (кроме части северных областей). Это обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети", — отметили специалисты.

Потребителей просят перенести активное использование энергии на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций, учитывая благоприятную погоду. Плюс украинцы могут уменьшить нагрузку на сеть, включая мощные приборы с 10:00 до 17:00, а не в пиковые часы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут использовать специальный чат-бот Gasua от Нафтогаза, который доступен в Viber и Telegram. Он позволяет передавать показания счетчика, проверять состояние счета, узнавать историю платежей и многое другое.

Также мы писали, что в пустыне Каракумы пылает газовый кратер Дарваза, известный как "Врата в Ад". Он возник в 1971 году после аварийного бурения и горит уже более 50 лет, став туристической аттракцией и экологической проблемой.