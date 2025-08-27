Россия ударила по энергетической инфраструктуре — какие последствия для потребителей

РФ атаковала критические объекты в шести областях — последствия
Россия пытается сорвать подготовку Украины к зиме, осуществляя атаки на объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в разных регионах. В ночь с 26 на 27 августа враг нанес целенаправленные удары беспилотными летательными аппаратами, повредив оборудование на подстанциях.
Об этом сообщили на сайте Министерства энергетики Украины.
Последствия атаки по гражданской инфраструктуре
Массированную террористическую атаку враг совершил по гражданским объектам в шести областях: Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской. Под удар попали объекты критической инфраструктуры, в частности энергетической и газотранспортной. На месте ударов работают аварийные/спасательные службы.
"Около часа ночи в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей", — отметили в Минэнерго.
Ко всему, РФ атаковала энергетическое предприятие на Полтавщине. Зафиксировали повреждения административного здания, транспортных средств и оборудования. Плюс на территории объекта возникли пожары, которые уже удалось локализовать.
В Министерстве констатировали: регулярные российские атаки являются сознательной политикой страны-агрессора по разрушению гражданской инфраструктуры перед началом отопительного сезона. Враг пытается сорвать подготовку и оставить мирное население без тепла зимой.
Что происходит в энергосистеме Украины
Из-за ночных обстрелов по состоянию на утро 27 августа зафиксировали обесточивание потребителей в приграничных областях и прифронтовых регионах. В Укрэнерго рассказали, что аварийно-восстановительные работы уже начались, поэтому вскоре населению вернут свет.
Что касается объемов потребления электроэнергии, то появилась тенденция к снижению. По состоянию на 9:30 показатель был на 1,4% ниже, чем в аналогичный период предыдущего дня. Это объяснили изменением погодных условий на всей территории Украины.
"Причина — установление ясной погоды (кроме части северных областей). Это обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети", — отметили специалисты.
Потребителей просят перенести активное использование энергии на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций, учитывая благоприятную погоду. Плюс украинцы могут уменьшить нагрузку на сеть, включая мощные приборы с 10:00 до 17:00, а не в пиковые часы.
Что еще нужно знать украинцам
