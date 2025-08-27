Видео
Главная Индустрии РФ атаковала критические объекты в шести областях — последствия

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 13:05
Россия ударила по энергетической инфраструктуре — какие последствия для потребителей
Электрик за работой. Фото: Unsplash

Россия пытается сорвать подготовку Украины к зиме, осуществляя атаки на объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в разных регионах. В ночь с 26 на 27 августа враг нанес целенаправленные удары беспилотными летательными аппаратами, повредив оборудование на подстанциях.

Об этом сообщили на сайте Министерства энергетики Украины.

Последствия атаки по гражданской инфраструктуре

Массированную террористическую атаку враг совершил по гражданским объектам в шести областях: Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской. Под удар попали объекты критической инфраструктуры, в частности энергетической и газотранспортной. На месте ударов работают аварийные/спасательные службы.

"Около часа ночи в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей", — отметили в Минэнерго.

Ко всему, РФ атаковала энергетическое предприятие на Полтавщине. Зафиксировали повреждения административного здания, транспортных средств и оборудования. Плюс на территории объекта возникли пожары, которые уже удалось локализовать.

В Министерстве констатировали: регулярные российские атаки являются сознательной политикой страны-агрессора по разрушению гражданской инфраструктуры перед началом отопительного сезона. Враг пытается сорвать подготовку и оставить мирное население без тепла зимой.

Что происходит в энергосистеме Украины

Из-за ночных обстрелов по состоянию на утро 27 августа зафиксировали обесточивание потребителей в приграничных областях и прифронтовых регионах. В Укрэнерго рассказали, что аварийно-восстановительные работы уже начались, поэтому вскоре населению вернут свет.

Что касается объемов потребления электроэнергии, то появилась тенденция к снижению. По состоянию на 9:30 показатель был на 1,4% ниже, чем в аналогичный период предыдущего дня. Это объяснили изменением погодных условий на всей территории Украины.

"Причина — установление ясной погоды (кроме части северных областей). Это обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети", — отметили специалисты.

Потребителей просят перенести активное использование энергии на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций, учитывая благоприятную погоду. Плюс украинцы могут уменьшить нагрузку на сеть, включая мощные приборы с 10:00 до 17:00, а не в пиковые часы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут использовать специальный чат-бот Gasua от Нафтогаза, который доступен в Viber и Telegram. Он позволяет передавать показания счетчика, проверять состояние счета, узнавать историю платежей и многое другое.

Также мы писали, что в пустыне Каракумы пылает газовый кратер Дарваза, известный как "Врата в Ад". Он возник в 1971 году после аварийного бурения и горит уже более 50 лет, став туристической аттракцией и экологической проблемой.

электроэнергия газ критическая инфраструктура свет атака
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
