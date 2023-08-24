Зарплаты военных — Рада поддержала усовершенствование выплат

Выплаты зарплат украинских военных усовершенствуют: Рада поддержала законопроект
Верховная Рада Украины (ВРУ) предварительно поддержала законопроект по усилению социальной защиты украинских военнослужащих, полицейских и других силовиков. Законопроект №9638, призванный усовершенствовать механизмы денежных выплат, прошел первое чтение.
Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Усовершенствование механизма выплат для силовиков
По словам Гончаренко, выступившего соавтором документа, речь идет об определении размеров и порядке выплат некоторым категориям военнослужащих.
"Закон принят в первом чтении, значит, будут еще внесены правки и состоится голосование во втором чтении. Только после этого он будет принят и отправлен на подпись Президенту", — отметил нардеп.
В частности, документ предусматривает:
- сохранение денежного довольствия по последнему месту прохождения службы гражданам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен или без вести пропавших. Их семьям будет ежемесячно выплачиваться денежное довольствие в порядке и размерах, установленных правительством. При этом такая норма не будет распространяться на добровольно сдавшихся в плен;
- уточнение механизма выплаты денежной компенсации военным и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
- усовершенствование порядка выплаты компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели/смерти военных и полицейских;
- улучшение порядка выплаты единовременного пособия в случае увольнения с военной службы.
"Этот законопроект был наработан в рамках нашей рабочей группы, я выступил его соавтором. Продолжаю дальше требовать справедливости для наших военных", — добавил Гончаренко.
Напомним, Комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал идею ужесточения наказания за задержки заработных плат в стране. Общая задолженность перед украинскими работниками составляет несколько миллиардов гривен.
Также мы писали, что в Украине летом 2023 в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, готовых платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.