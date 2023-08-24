Зарплаты военных — Рада поддержала усовершенствование выплат

Украинские военные. Фото: google.com

Верховная Рада Украины (ВРУ) предварительно поддержала законопроект по усилению социальной защиты украинских военнослужащих, полицейских и других силовиков. Законопроект №9638, призванный усовершенствовать механизмы денежных выплат, прошел первое чтение.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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По словам Гончаренко, выступившего соавтором документа, речь идет об определении размеров и порядке выплат некоторым категориям военнослужащих.

"Закон принят в первом чтении, значит, будут еще внесены правки и состоится голосование во втором чтении. Только после этого он будет принят и отправлен на подпись Президенту", — отметил нардеп.

В частности, документ предусматривает:

сохранение денежного довольствия по последнему месту прохождения службы гражданам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен или без вести пропавших. Их семьям будет ежемесячно выплачиваться денежное довольствие в порядке и размерах, установленных правительством. При этом такая норма не будет распространяться на добровольно сдавшихся в плен;

уточнение механизма выплаты денежной компенсации военным и полицейским за неиспользованные дни отпусков;

усовершенствование порядка выплаты компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели/смерти военных и полицейских;

улучшение порядка выплаты единовременного пособия в случае увольнения с военной службы.

"Этот законопроект был наработан в рамках нашей рабочей группы, я выступил его соавтором. Продолжаю дальше требовать справедливости для наших военных", — добавил Гончаренко.

Напомним, Комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал идею ужесточения наказания за задержки заработных плат в стране. Общая задолженность перед украинскими работниками составляет несколько миллиардов гривен.

Также мы писали, что в Украине летом 2023 в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, готовых платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.