Зарплати військових — Рада підтримала удосконалення виплат

Виплати зарплат українських військових удосконалять: Рада підтримала законопроєкт
Верховна Рада України (ВРУ) попередньо підтримала законопроєкт щодо посилення соціального захисту українських військовослужбовців, поліцейських та інших силовиків. Законопроєкт №9638, покликаний удосконалити механізми грошових виплат, пройшов перше читання.
Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
Удосконалення механізму виплат для силовиків
За словами Гончаренка, який виступив співавтором документа, йдеться про визначення розмірів і порядок виплат деяким категоріям військовослужбовців.
"Закон прийнятий в першому читанні, це означає, що будуть ще внесені правки та відбудеться голосування у другому читанні. Лише після цього він буде ухвалений і відправлений на підпис Президенту", — зазначив нардеп.
Зокрема, документ передбачає:
- збереження грошового забезпечення за останнім місцем проходження служби громадянам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили у полон чи безвісти зникли. Їхнім родинам щомісячно виплачуватиметься грошове забезпечення у порядку та розмірах, встановлених урядом. При цьому така норма не поширюватиметься на тих, хто добровільно здався в полон;
- уточнення механізму виплати грошової компенсації військовим та поліцейським за невикористані дні відпусток;
- удосконалення порядку виплати компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі/смерті військових та поліцейських;
- покращення порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби.
"Цей законопроєкт був напрацьований в рамках нашої робочої групи, я виступив його співавтором. Продовжую далі вимагати справедливості для наших військових", — додав Гончаренко.
Нагадаємо, Комітет парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав ідею посилення покарання за затримки заробітних плат в країні. Загальна заборгованість перед українськими працівниками сягає кількох мільярдів гривень.
Також ми писали, що в Україні влітку 2023 року у чотирьох областях підвищилась середня заробітна плата. Зокрема, у Київській області тепер медіана сум, які готові платити роботодавці українцям, становить близько 19 тис. грн.