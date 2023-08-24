Зарплати військових — Рада підтримала удосконалення виплат

Українські військові. Фото: google.com

Верховна Рада України (ВРУ) попередньо підтримала законопроєкт щодо посилення соціального захисту українських військовослужбовців, поліцейських та інших силовиків. Законопроєкт №9638, покликаний удосконалити механізми грошових виплат, пройшов перше читання.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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За словами Гончаренка, який виступив співавтором документа, йдеться про визначення розмірів і порядок виплат деяким категоріям військовослужбовців.

"Закон прийнятий в першому читанні, це означає, що будуть ще внесені правки та відбудеться голосування у другому читанні. Лише після цього він буде ухвалений і відправлений на підпис Президенту", — зазначив нардеп.

Зокрема, документ передбачає:

збереження грошового забезпечення за останнім місцем проходження служби громадянам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили у полон чи безвісти зникли. Їхнім родинам щомісячно виплачуватиметься грошове забезпечення у порядку та розмірах, встановлених урядом. При цьому така норма не поширюватиметься на тих, хто добровільно здався в полон;

уточнення механізму виплати грошової компенсації військовим та поліцейським за невикористані дні відпусток;

удосконалення порядку виплати компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі/смерті військових та поліцейських;

покращення порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби.

"Цей законопроєкт був напрацьований в рамках нашої робочої групи, я виступив його співавтором. Продовжую далі вимагати справедливості для наших військових", — додав Гончаренко.

Нагадаємо, Комітет парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав ідею посилення покарання за затримки заробітних плат в країні. Загальна заборгованість перед українськими працівниками сягає кількох мільярдів гривень.

Також ми писали, що в Україні влітку 2023 року у чотирьох областях підвищилась середня заробітна плата. Зокрема, у Київській області тепер медіана сум, які готові платити роботодавці українцям, становить близько 19 тис. грн.