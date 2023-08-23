Зарплати українських силовиків — Рада знову змінить умови

Українські військові. Фото: google.com

Народні депутати ініціювали ухвалення чергового законопроєкту щодо посилення соціального захисту українських військовослужбовців, поліцейських та інших представників силового блоку. Документ покликаний удосконалити механізми грошових виплат.

Це прописано у законопроєкті №9638, зареєстрованому у парламенті.

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Детальніше про ініціативу

Як зазначається, автори нового проєкту закону — народні депутати Давид Арахамія, Галина Третьякова, Руслан Стефанчук та Олександр Корнієнко.

Вони наголошують на необхідності удосконалення механізмів різних виплат, зокрема:

за невикористані дні відпусток;

виплати одноразової допомоги при звільненні з військової служби;

виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським, котрі потрапили у полон, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи, захоплених заручниками, а також інтернованим у нейтральних державах або зниклих безвісти за особливих обставин.

Законопроєкт вносить зміни у Кодекс цивільного захисту і законів:

"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

"Про Національну поліцію".

Також військовим за призовом осіб офіцерського складу передбачається одноразова грошова допомога у 50% місячного грошового забезпечення у разі звільнення через:

закінчення установлених термінів військової служби;

за станом здоров’я;

сімейні обставини чи інших поважних причин, список яких визначає уряд (в мирний час);

настання особливого періоду та небажання продовжувати службу військовою-жінкою, яка має неповнолітню дитину.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав ідею посилення покарання за затримки заробітних плат в країні. Загальна заборгованість перед українськими працівниками сягає кількох мільярдів гривень.

Також повідомлялося, що в Україні влітку 2023 року у чотирьох областях підвищилась середня заробітна плата. Зокрема, у Київській області тепер медіана сум, які готові платити роботодавці українцям, становить близько 19 тис. грн.