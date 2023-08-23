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Отпуска и зарплаты украинских силовиков: Рада снова изменит условия

23 августа 2023 08:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты украинских силовиков — Рада снова изменит условия
Украинские военные. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Народные депутаты инициировали принятие очередного законопроекта об усилении социальной защиты украинских военнослужащих, полицейских и других представителей силового блока. Документ призван усовершенствовать механизмы денежных выплат.

Это прописано в законопроекте №9638, зарегистрированном в парламенте.

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Подробнее об инициативе

Как отмечается, авторы нового проекта закона — народные депутаты Давид Арахамия, Галина Третьякова, Руслан Стефанчук и Александр Корниенко.

Они отмечают необходимость усовершенствования механизмов различных выплат, в частности:

  • за неиспользованные дни отпусков;
  • выплаты единовременного пособия при увольнении с военной службы;
  • выплаты денежного довольствия военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавшим в плен полицейским, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы, или захваченных заложниками, интернированным в нейтральных государствах или пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Законопроект вносит изменения в Кодекс гражданской защиты и законов:

  • "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей";
  • "О Национальной полиции".

Также военным по призыву лиц офицерского состава предусматривается единовременная денежная помощь в 50% месячного денежного довольствия в случае увольнения в результате:

  • истечения установленных сроков военной службы;
  • по состоянию здоровья;
  • по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, список которых определяет правительство (в мирное время);
  • наступления особого периода и нежелания продолжать службу военной женщиной, имеющей несовершеннолетнего ребенка.

Что еще стоит знать

Напомним, Комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал идею ужесточения наказания за задержки заработных плат в стране. Общая задолженность перед украинскими работниками составляет несколько миллиардов гривен.

Также сообщалось, что в Украине летом 2023 года в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, готовых платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.

 

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