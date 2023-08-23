Отпуска и зарплаты украинских силовиков: Рада снова изменит условия
Народные депутаты инициировали принятие очередного законопроекта об усилении социальной защиты украинских военнослужащих, полицейских и других представителей силового блока. Документ призван усовершенствовать механизмы денежных выплат.
Это прописано в законопроекте №9638, зарегистрированном в парламенте.
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Как отмечается, авторы нового проекта закона — народные депутаты Давид Арахамия, Галина Третьякова, Руслан Стефанчук и Александр Корниенко.
Они отмечают необходимость усовершенствования механизмов различных выплат, в частности:
- за неиспользованные дни отпусков;
- выплаты единовременного пособия при увольнении с военной службы;
- выплаты денежного довольствия военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавшим в плен полицейским, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы, или захваченных заложниками, интернированным в нейтральных государствах или пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Законопроект вносит изменения в Кодекс гражданской защиты и законов:
- "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей";
- "О Национальной полиции".
Также военным по призыву лиц офицерского состава предусматривается единовременная денежная помощь в 50% месячного денежного довольствия в случае увольнения в результате:
- истечения установленных сроков военной службы;
- по состоянию здоровья;
- по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, список которых определяет правительство (в мирное время);
- наступления особого периода и нежелания продолжать службу военной женщиной, имеющей несовершеннолетнего ребенка.
Что еще стоит знать
Напомним, Комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал идею ужесточения наказания за задержки заработных плат в стране. Общая задолженность перед украинскими работниками составляет несколько миллиардов гривен.
Также сообщалось, что в Украине летом 2023 года в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, готовых платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.