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Известно, на какие профессии будет спрос в Украине до 2028 года

19 октября 2023 08:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине – на какие профессии будет спрос до 2028 года
Работница строительной сферы. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве экономики обнародовали список профессий, на которые будет спрос в Украине до 2028 года. Потребность в некоторых специалистах будет расти каждый год.

Об этом говорится в проекте, опубликованном для обсуждения Федерацией профсоюзов Украины (ФПУ).

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Согласно "Расчету потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024-2027 годы", потребность в определенных специалистах будет достигать сотен тысяч и будет увеличиваться ежегодно.

По прогнозу, потребность в некоторых специалистах будет расти так:

  • в 2024 году — 482 тыс. человек;
  • в 2025 году — 542 тыс. человек;
  • в 2026 году — 607 тыс. человек;
  • в 2026 году — 5669 тыс. человек.

Как отмечают в Минэкономики, наибольшая потребность государства в следующие четыре года будет в таких квалифицированных кадрах:

  • на рабочих по добыче полезных ископаемых и на строительстве — 358 тыс. человек;
  • руководителей предприятий, учреждений и организаций — 179 тыс. человек;
  • водителей и рабочих по обслуживанию передвижной техники и установок — 175 тыс. человек;
  • профессионалов в сфере физических, математических и технических наук — 147 тыс. человек;
  • технических специалистов в области прикладных наук и техники — 143 тыс. человек.

Список работников, на которых будет спрос

работа в Украине
Источник: Минэкономики

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Напомним, эксперты назвали регионы-лидеры по росту заработных плат в Украине. В ТОП 3 — Киевская, Днепропетровская и Харьковская области.

Добавим, что Кабинет министров обновил законодательство по трудовым отношениям. Внесли изменения в порядок расторжения трудовых договоров.

Также мы сообщали, что в Украине работает государственная программа, согласно которой работодатели могут получить от 67 тыс. грн помощи. Для этого нужно удовлетворять определенным требованиям.

В 2024 году размеры штрафов для работодателей за незадекларированный труд возрастут. Размер взысканий зависит от минимальной заработной платы, которая в следующем году увеличится.

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