Робота в Україні — на які професії буде попит до 2028 року

Працівниця будівельної сфери. Фото: Unplush

У Міністерстві економіки оприлюднили перелік професій, на які буде попит в Україні до 2028 року. Потреба у деяких спеціалістах зростатиме щороку.

Про це йдеться у проєкті, який опублікувала для обговорення Федерація профспілок України (ФПУ).

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Відповідно до "Розрахунку потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки", потреба у певних спеціалістах сягатиме сотень тисяч і збільшуватиметься щороку.

За прогнозом, потреба у деяких фахівцях зростатиме так:

у 2024 році — 482 тис. осіб;

у 2025 році — 542 тис. осіб;

у 2026 році — 607 тис. осіб;

у 2026 році — 5669 тис. осіб.

Як зазначають у Мінекономіки, найбільша потреба держави у наступні чотири роки буде у таких кваліфікованих кадрах:

на робітників з видобутку корисних копалин і на будівництві — 358 тис. осіб;

керівників підприємств, закладів та організацій — 179 тис. осіб;

водіїв та робітників з обслуговування пересувної техніки та установок — 175 тис. осіб;

професіоналів у сфері фізичних, математичних й технічних наук — 147 тис. осіб;

технічних фахівців у сфері прикладних наук та техніки — 143 тис. осіб.

Перелік працівників, на яких буде попит

Джерело: Мінекономіки

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