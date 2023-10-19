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Відомо, на які професії буде попит в Україні до 2028 року

19 жовтня 2023 08:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — на які професії буде попит до 2028 року
Працівниця будівельної сфери. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві економіки оприлюднили перелік професій, на які буде попит в Україні до 2028 року. Потреба у деяких спеціалістах зростатиме щороку.

Про це йдеться у проєкті, який опублікувала для обговорення Федерація профспілок України (ФПУ).

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Відповідно до "Розрахунку потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки", потреба у певних спеціалістах сягатиме сотень тисяч і збільшуватиметься щороку.

За прогнозом, потреба у деяких фахівцях зростатиме так:

  • у 2024 році — 482 тис. осіб;
  • у 2025 році — 542 тис. осіб;
  • у 2026 році — 607 тис. осіб;
  • у 2026 році — 5669 тис. осіб.

Як зазначають у Мінекономіки, найбільша потреба держави у наступні чотири роки буде у таких кваліфікованих кадрах:

  • на робітників з видобутку корисних копалин і на будівництві — 358 тис. осіб;
  • керівників підприємств, закладів та організацій — 179 тис. осіб;
  • водіїв та робітників з обслуговування пересувної техніки та установок — 175 тис. осіб;
  • професіоналів у сфері фізичних, математичних й технічних наук — 147 тис. осіб;
  • технічних фахівців у сфері прикладних наук та техніки — 143 тис. осіб.

Перелік працівників, на яких буде попит

робота в Україні
Джерело: Мінекономіки

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Нагадаємо, експерти назвали регіони-лідери за зростанням заробітних плат в Україні. У ТОП 3 — Київська, Дніпропетровська та Харківська області.

Додамо, що Кабінет міністрів оновив законодавство щодо трудових відносин. Внесли зміни до порядку розірвання трудових договорів.

Також ми повідомляли, що в Україні працює державна програма, за якою роботодавці можуть отримати від 67 тис. грн допомоги. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.

У 2024 році розміри штрафів для роботодавців за незадекларовану працю зростуть. Розмір стягнень залежить від мінімальної заробітної плати, яка наступного року збільшиться.

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