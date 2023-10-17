Зарплати в Україні — де і в кого виплати зростають найбільше

Гроші у руках. Фото: MLSP.gov.ua

Експерти назвали регіони-лідери за зростанням заробітних плат в Україні. У ТОП-3 — Київська, Дніпропетровська та Харківська області.

Про це розповідають аналітики профільного сайту Work.ua на основі дослідження зарплат, які пропонують роботодавці.

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За цими даними, середня зарплата в країні не змінилась і становить 17,5 тис. грн. З-поміж регіонів найбільше зросли середні зарплати у трьох областях з початку 2023 року — загалом на 13%:

у Київській — на 725 грн, до 20 тис. грн;

Дніпропетровській — на 500 грн, до 17 тис. грн;

Харківській — на 1 тис. грн, до 17 тис. грн.

При цьому найбільше зростання оплати праці спостерігалось у таких сферах:

Транспорт та автобізнес — з 23,5 тис. грн до 25 тис. грн;

Страхування — з 18,95 тис. грн до 20 тис. грн;

Краса, фітнес та спорт — з 18,5 тис. грн до 19,5 тис. грн;

Адміністрація та керівництво середньої ланки з 18,8 тис. грн до 19,5 тис. грн;

Дизайн та творчість — з 18 тис. грн до 19 тис. грн;

Логістика — з 16 тис. грн до 17 тис. грн.

Посади із найвищими зарплатами серед простих професій:

медіабаєри — 52,5 тис. грн;

водії-міжнародники — 45 тис. грн;

бізнес-аналітики — 40 тис. грн;

ендодонтисти — 40 тис. грн;

рихтувальники — 37,5 тис. грн;

рієлтори — 35 тис. грн.

Як зауважують аналітики, попри всі виклики, український ринок праці щомісяця пропонує дедалі більше вакансій.

"Проте від місяця до місяця кількість шукачів скорочується. Роботодавцям важче закривати вакансії. Вихопити "діаманти" на ринку праці стає все складніше. Роботодавці реагують на дефіцит кадрів тим, що охочіше розглядають на вакансії людей без досвіду, студентів", — додали експерти.

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Нагадаємо, у 2024 році розміри штрафів для роботодавців за незадекларовану працю зростуть. Розмір стягнень залежить від мінімальної заробітної плати, яка наступного року збільшиться.

Додамо, що Кабінет міністрів оновив законодавство щодо трудових відносин. Внесли зміни до порядку розірвання трудових договорів.

Також ми повідомляли, що в Україні працює державна програма, за якою роботодавці можуть отримати від 67 тис. грн допомоги. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.