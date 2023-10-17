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Работа в Украине: где и у кого зарплаты растут больше всего

17 октября 2023 12:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — где и у кого выплаты растут больше всего
Деньги в руках. Фото: MLSP.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту заработных плат в Украине. В ТОП-3 — Киевская, Днепропетровская и Харьковская области.

Об этом рассказывают аналитики профильного сайта Work.ua на основе исследования зарплат, которые предлагают работодатели.

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Динамика зарплат в Украине

По этим данным, средняя зарплата в стране не изменилась и составляет 17,5 тыс. грн. Среди регионов больше всего выросли средние зарплаты в трех областях с начала 2023 года — в целом на 13%:

  • в Киевской — на 725 грн, до 20 тыс. грн;
  • Днепропетровской — на 500 грн, до 17 тыс. грн;
  • Харьковской — на 1 тыс. грн, до 17 тыс. грн.

При этом наибольший рост оплаты труда наблюдался в следующих сферах:

  • Транспорт и автобизнес — с 23,5 тыс. грн до 25 тыс. грн;
  • Страхование — с 18,95 тыс. грн до 20 тыс. грн;
  • Красота, фитнес и спорт — с 18,5 тыс. грн до 19,5 тыс. грн;
  • Администрация и руководство среднего звена — с 18,8 тыс. грн. до 19,5 тыс. грн;
  • Дизайн и творчество — с 18 тыс. грн до 19 тыс. грн;
  • Логистика — с 16 тыс. грн до 17 тыс. грн.

Должности с высокими зарплатами среди простых профессий:

  • медиабайеры — 52,5 тыс. грн;
  • водители-международники — 45 тыс. грн;
  • бизнес-аналитики — 40 тыс. грн;
  • эндодонтисты — 40 тыс. грн;
  • рихтовщики — 37,5 тыс. грн;
  • риелторы — 35 тыс. грн.

Как отмечают аналитики, несмотря на все вызовы, украинский рынок труда ежемесячно предлагает все больше вакансий.

"Однако от месяца к месяцу количество соискателей сокращается. Работодателям труднее закрывать вакансии. Выхватить "бриллианты" на рынке труда становится все сложнее. Работодатели реагируют на дефицит кадров тем, что охотнее рассматривают на вакансии людей без опыта, студентов", — добавили эксперты.

Больше о рынке труда

Напомним, в 2024 году размеры штрафов для работодателей за незадекларированный труд вырастут. Размер взысканий зависит от минимальной заработной платы, которая в следующем году увеличится.

Добавим, что Кабинет министров обновил законодательство по трудовым отношениям. Внесли изменения в порядок расторжения трудовых договоров.

Также мы сообщали, что в Украине работает государственная программа, согласно которой работодатели могут получить от 67 тыс. грн помощи. Для этого нужно соответствовать определенным требованиям.

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