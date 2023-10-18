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Украинцы до конца октября могут получить помощь минимум в 3,3 тыс. грн

18 октября 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь в 3,3 тыс. грн — заявки на выплаты принимают до конца октября
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцев, потерявших урожаи из-за теракта, устроенного Россией, на плотине Каховской ГЭС, предупредили о конечном сроке подачи заявок на государственные компенсации. Речь идет о единовременной денежной помощи в около 3,3 тыс. грн за одну сотку потерянного урожая.

Об этом сообщили в Херсонском городском совете в Telegram-канале.

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Подробнее о помощи жителям Херсонщины

Как отмечается, жители населенных пунктов деоккупированной территории Херсонской городской общины, понесшие потери урожаев, должны поспешить. Регистрация на помощь действует до 31 октября 2023 года.

"Постановлением КМУ от 12.09.2023 № 980 продлен срок подачи заявлений на получение денежной помощи за потерянный урожай до 31.10.2023 года", — напоминают в горсовете.

Единовременная денежная помощь предоставляется в размере 3 318 грн за одну сотку, где потерян урожай овощей. Важно то, что компенсацию начисляют именно за площадь потерянного урожая, а не за весь земельный участок, имеющийся в собственности, и не более 30 соток.

Как получить компенсации

Для этого нужно до 31 октября 2023 года обратиться в соответствующую комиссию, действующую при местных военных администрациях, и написать специальное заявление. Адреса следующие:

  • г. Херсон, ул. Гончарная, 4 (за диагностическим центром, подвальное помещение);
  • Корабельный районный в Херсоне совет (г. Херсон, ул. Суворова, 29);
  • Днепровский районный в Херсоне совет (г. Херсон, ул. Перекопская, 166);
  • Суворовский районный в Херсоне совет (г. Херсон, ул. Маяковского, 8);
  • Старостинские округа по месту расположения участка.

Также можно подать электронную заявку, отправив на е-почту местной военной администрации по местонахождению пострадавшего участка:

  • d[email protected] (Херсонская городская военная администрация).

Помощь не смогут оказать, если нет:

  • государственного акта на право частной собственности на землю или государственного акта на право собственности на землю;
  • выписки из госреестра вещных прав на недвижимое имущество;
  • паспорта владельца;
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • реквизитов счета в виде UA;
  • технического паспорта на здание (постройку).

Больше о помощи

Напомним, некоторые украинские женщины могут оформить новую денежную помощь от международных организаций. На выплаты могут претендовать женщины, которые ждут рождения ребенка или недавно стали матерями.

Также сообщалось, что украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.

Еще мы писали, что в Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на правомерность получения выплат лишились помощи более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.

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