Допомога українцям — як і хто може оформити до 30 тис. грн на родину

Гроші у руках. Фото: pfu.gov.ua

Частина українців може оформити нову фінансову допомогу на чотири місяці для всієї родини. Потрібно відповідати деяким критеріям.

Про це повідомляється на офіційному порталі ADRA Ukraine.

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Хто зможе отримати грошову допомогу

Як зазначається, благодійна допомога розрахована на жителів Миколаєва. Виплати реалізують завдяки Всесвітній продовольчій програмі ООН у співпраці з місцевою владою та неурядовими організаціями. Також українці зможуть отримати гуманітарну допомогу — продуктові набори.

Для оформлення виплат потрібно зареєструватися у програмі "Перехідна грошова допомога", яка передбачає підтримку вразливих верств населення на чотири місяці. Розмір виплат — на 1,5 тис. грн, однак загалом можна оформити виплати для п'ятьох людей у сім'ї.

Максимум можна отримати за програмою 30 тис. грн. Важлива умова — складні обставини, з якими зіткнулася родина. Це можуть батьки, які виховують дітей, однак не вистачає коштів на елементарне, тому отримують від держави соціальну допомогу.

Допомогу нададуть на основі оригіналів таких документів:

паспорта чи ID-картки;

РНОКВП;

свідоцтва про народження дитини;

довідки від державних органів про отримання грошової допомоги

номера IBAN.

Окрім того, виплати можуть оформити особи з інвалідністю першої та другої групи за наявності документів. Потрібно, щоб людина пройшла індивідуальну реєстрацію та надала медичний висновок щодо факту інвалідності.

Громадяни мають поспішити, адже 18 жовтня — останній день подання заявки. Реєстрація відбувається у відділеннях міського терцентру надання соцпослуг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з моменту посилення перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на правомірність отримання виплат, втратили допомогу понад 140 тис. осіб. Йдеться про тих, хто не відповідає критеріям.

Також ми писали, що український уряд готує масштабну реформу усієї системи соціального захисту. У рамках переформатування усі пільги переглянуть та уніфікують.