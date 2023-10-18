Помощь украинцам – как и кто может оформить до 30 тыс. грн на семью

Новая помощь до 30 тыс. грн на семью: кто и как может подать заявку
Часть украинцев может оформить новую финансовую помощь на четыре месяца для всей семьи. Нужно соответствовать некоторым критериям.
Об этом сообщается на официальном портале ADRA Ukraine.
Кто сможет получить денежную помощь
Как отмечается, благотворительная помощь рассчитана на жителей Николаева. Выплаты реализуют благодаря Всемирной продовольственной программе ООН в сотрудничестве с местными властями и неправительственными организациями. Также украинцы смогут получить гуманитарную помощь — продуктовые наборы.
Для оформления выплат нужно зарегистрироваться в программе "Переходная денежная помощь", которая предусматривает поддержку уязвимых слоев населения на четыре месяца. Размер выплат — на 1,5 тыс. грн, однако можно оформить выплаты для пяти человек в семье.
Максимум можно получить по программе 30 тысяч гривен. Важное условие — сложные обстоятельства, с которыми столкнулась семья. Это могут быть родители, которые воспитывают детей, однако не хватает средств на элементарное, поэтому получают от государства социальную помощь.
Помощь окажут на основе оригиналов следующих документов:
- паспорта или ID-карты;
- РНУКПН;
- свидетельства о рождении ребенка;
- справки от государственных органов о получении денежной помощи;
- номера IBAN.
Кроме того, выплаты могут оформить лица с инвалидностью первой и второй группы при наличии документов. Нужно, чтобы человек прошел индивидуальную регистрацию и предоставил медицинское заключение по факту инвалидности.
Граждане должны поспешить, ведь 18 октября — последний день подачи заявки. Регистрация проходит в отделениях городского терцентра предоставления соцуслуг.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на правомерность получения выплат, лишились помощи более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.
Также мы писали, что украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.
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