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Новая помощь до 30 тыс. грн на семью: кто и как может подать заявку

18 октября 2023 08:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам – как и кто может оформить до 30 тыс. грн на семью
Деньги в руках. Фото: pfu.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Часть украинцев может оформить новую финансовую помощь на четыре месяца для всей семьи. Нужно соответствовать некоторым критериям.

Об этом сообщается на официальном портале ADRA Ukraine.

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Кто сможет получить денежную помощь

Как отмечается, благотворительная помощь рассчитана на жителей Николаева. Выплаты реализуют благодаря Всемирной продовольственной программе ООН в сотрудничестве с местными властями и неправительственными организациями. Также украинцы смогут получить гуманитарную помощь — продуктовые наборы.

Для оформления выплат нужно зарегистрироваться в программе "Переходная денежная помощь", которая предусматривает поддержку уязвимых слоев населения на четыре месяца. Размер выплат — на 1,5 тыс. грн, однако можно оформить выплаты для пяти человек в семье.

Максимум можно получить по программе 30 тысяч гривен. Важное условие — сложные обстоятельства, с которыми столкнулась семья. Это могут быть родители, которые воспитывают детей, однако не хватает средств на элементарное, поэтому получают от государства социальную помощь.

Помощь окажут на основе оригиналов следующих документов:

  • паспорта или ID-карты;
  • РНУКПН;
  • свидетельства о рождении ребенка;
  • справки от государственных органов о получении денежной помощи;
  • номера IBAN.

Кроме того, выплаты могут оформить лица с инвалидностью первой и второй группы при наличии документов. Нужно, чтобы человек прошел индивидуальную регистрацию и предоставил медицинское заключение по факту инвалидности.

Граждане должны поспешить, ведь 18 октября — последний день подачи заявки. Регистрация проходит в отделениях городского терцентра предоставления соцуслуг.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на правомерность получения выплат, лишились помощи более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.

Также мы писали, что украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.

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