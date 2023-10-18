Допомога у 3,3 тис. грн — заявки на виплати приймають до кінця жовтня

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українців, які втратили врожаї через теракт, влаштований Росією, на греблі Каховської ГЕС, попередили про кінцевий термін подачі заявок на державні компенсації. Йдеться про одноразову грошову допомогу у близько 3,3 тис. грн за одну сотку втраченого врожаю.

Про це повідомили у Херсонській міській раді у Telegram-каналі.

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Детальніше про допомогу жителям Херсонщини

Як зазначається, мешканці населених пунктів деокупованої території Херсонської міської громади, які зазнали втрат врожаїв, мають поспішити. Реєстрація на допомогу діє до 31 жовтня 2023 року.

"Постановою КМУ від 12.09.2023 № 980 продовжено термін подання заяв на отримання грошової допомоги за втрачений врожай до 31.10.2023року", — нагадують у міськраді.

Одноразова грошова допомога надається у розмірі 3 318 грн за одну сотку, де втрачено врожай овочів. Важливо те, що компенсацію нараховують саме за площу втраченого врожаю, а не за всю земельну ділянку, яка є у власності, і не більше 30 соток.

Як отримати компенсації

Для цього потрібно до 31 жовтня 2023 року звернутися до відповідної комісії, які діють при місцевих військових адміністраціях, та написати спеціальну заяву. Адреси наступні:

м. Херсон, вул. Гончарна, 4 (за діагностичним центром, підвальне приміщення);

Корабельна районна в Херсоні рада (м. Херсон, вул. Суворова, 29);

Дніпровська районна в Херсоні рада (м. Херсон, вул. Перекопська, 166);

Суворівська районна в Херсоні рада (м. Херсон, вул. Маяковського, 8);

Старостинські округи за місцем розташування ділянки.

Також можна подати електронну заявку, надіславши на е-пошту місцевої військової адміністрації за місцезнаходженням постраждалої ділянки:

dma[email protected] (Херсонська міська військова адміністрація).

Допомогу не зможуть надати, якщо немає:

державного акта на право приватної власності на землю або державного акта на право власності на землю;

витягу з держреєстру речових прав на нерухоме майно;

паспорта власника;

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

реквізитів рахунку у вигляді UA;

технічного паспорта на будівлі (споруди).

Більше про допомогу

Нагадаємо, що деякі українські жінки можуть оформити нову грошову допомогу від міжнародних організацій. На виплати можуть претендувати жінки, які чекають на народження дитини чи недавно стали матерями.

Також повідомлялося, що український уряд готує масштабну реформу усієї системи соціального захисту. У рамках переформатування усі пільги переглянуть та уніфікують.

Ще ми писали, що в Україні з моменту посилення перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на правомірність отримання виплат втратили допомогу понад 140 тис. осіб. Йдеться про тих, хто не відповідає критеріям.