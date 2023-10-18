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Українки можуть оформити нову грошову допомогу: як отримати 200 доларів

18 жовтня 2023 11:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошова допомога для жінок — як отримати виплати вагітним та породіллям
Жінка з дитиною. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Деякі українські жінки можуть оформити нову грошову допомогу від міжнародних організацій. На виплати можуть претендувати жінки, які чекають на народження дитини чи недавно стали матерями.

Про це повідомляє Харківський обласний клінічний перинатальний центр.

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Детальніше про допомогу для жінок

Як зазначається, грошову допомогу у розмірі 200 доларів (близько 7 тис. гривень) українським жінкам надають:

  • Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA);
  • Бюро USAID BHA з гуманітарної допомоги.

Виплати можуть оформити жінки з наступних областей:

  • Харківської
  • Запорізької;
  • Херсонської;
  • Миколаївської.

Гроші надаватимуть жінкам, які перебувають на 28-му тижні вагітності та тим, у кого з моменту пологів минулого не більше шести тижнів.

Щоб отримати гроші від благодійних фондів, необхідно зареєструватися за наступним посиланням. Далі потрібно буде подати наступні документи:

  • ідентифікаційний номер;
  • паспорт (ID-картка),
  • свідоцтво про народження дитини (сторінка першого та останнього візиту з обмінної картки),
  • довідка, яка підтверджує статус (наприклад, особи з інвалідністю, переселенця).

Гроші нарахують після того, як мине кінцева дата реєстрації. Заявки приймають до 15 листопада 2023 року.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні з моменту посилення перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на правомірність отримання виплат втратили допомогу понад 140 тис. осіб. Йдеться про тих, хто не відповідає критеріям.

Раніше повідомлялося, що український уряд готує масштабну реформу усієї системи соціального захисту. У рамках переформатування усі пільги переглянуть та уніфікують.

Також ми писали, що окремим категоріям громадян Фонд безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття. Тепер вони отримуватимуть від 1500 до 2500 грн.

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