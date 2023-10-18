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Украинки могут оформить новую денежную помощь: как получить 200 долларов

18 октября 2023 11:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь для женщин — как получить выплаты беременным и роженицам
Женщина с ребенком. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторые украинские женщины могут оформить новое пособие от международных организаций. На выплаты могут претендовать женщины, ожидающие рождения ребенка или недавно ставшие матерями.

Об этом сообщает Харьковский областной клинический перинатальный центр.

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Детальнее о помощи для женщин

Как отмечается, денежную помощь в размере 200 долларов (около 7 тыс. гривен) украинским женщинам предоставляют:

  • Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA);
  • Бюро USAID BHA по гуманитарной помощи.

Выплаты могут оформить женщины из следующих областей:

  • Харьковской
  • Запорожской;
  • Херсонской;
  • Николаевской.

Деньги будут предоставлять женщинам, которые находятся на 28 неделе беременности и тем, у кого с момента родов прошло не более шести недель.

Чтобы получить деньги от благотворительных фондов, необходимо зарегистрироваться по следующей ссылке. Далее нужно будет подать такие документы:

  • идентификационный номер;
  • паспорт (ID-карта),
  • свидетельство о рождении ребенка (страница первого и последнего визита с обменной карты),
  • справка, подтверждающая статус (например лица с инвалидностью, переселенца).

Деньги начислят после того, как истечет конечная дата регистрации. Заявки принимаются до 15 ноября 2023 года.

Больше о помощи

Напомним, в Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на правомерность получения выплат лишились помощи более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.

Ранее сообщалось, что украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.

Также мы писали, что отдельным категориям граждан Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице. Теперь они будут получать от 1500 до 2500 грн.

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