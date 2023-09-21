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В октябре поднимутся цены на визы: куда поездки обойдутся дороже

21 сентября 2023 14:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на визы в Британию вырастут — сколько придется платить
Документы на выезд. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Вскоре подорожают визы в Британию. Правительство этой страны планирует повысить стоимость въездных документов на около 15%.

Об этом сообщается на британском правительственном сайте.

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Как вырастут цены на визы

Еще в июле в правительстве Великобритании анонсировали повышение въездных документов с 4 октября 2023 года. Тарифы были обнародованы на официальном портале. Повышение произойдет из-за запуска новой визовой системы электронных разрешений на поездки.

Цены повысятся практически для всех путешественников: туристов, студентов, работников.

В частности, вид на жительство до шести месяцев обойдется в 115 фунтов стерлингов (в пересчете это около 5,26 тыс. грн) вместо 100 фунтов (4,58 тыс. грн). В то время как на два, пять и 10 лет визы подорожают на 24, 101 и 126 фунтов. Студенческая виза обойдется в 490 фунтов (или 22,4 тыс. грн), сейчас стоит 363 фунта (16,62 грн). То есть вырастет на около 6 тыс. грн.

Однако транзитные визы для смены рейса и пересадки на другой вид транспорта не увеличатся в стоимости.

Эксперты отметили, что украинцев также коснутся более высокие цены, хотя это и не затронет программу, рассчитанную на беженцев Homes for Ukraine.

"Да, визы подорожают и для украинцев. Нередко подобные решения в Британии проходят почти одновременно с США. Этим летом США подняли тариф визовых сборов на 20%", — сообщают специалисты, пишет издание Progroshi.

Что еще стоит знать

Напомним, летом 2023 года власти Чехии сократили предоставление льгот для украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране на фоне войны. Условия выплаты пособий ужесточены для экономии бюджетных денег.

Также мы сообщали, что в Государственном департаменте США обнародовали сумму, выделенную на гуманитарную помощь для украинцев. Львиную часть денег направили непосредственно в Украину, остальные — соседним государствам для беженцев.

Добавим, что в Германии с началом 2024 года повысятся социальные выплаты, в том числе и для беженцев из Украины. Из-за инфляции помощь вырастет на 12%.

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