Допомога українцям від США — у Держдепі назвали вражаючі цифри

Будівля Держдепу США. Фото: google.com

У Державному департаменті Сполучених Штатів оприлюднили суму, виділену на гуманітарну допомогу для українців. Левову частину грошей направили безпосередньо в Україну, решту — сусіднім державам для біженців.

Про це йдеться на сайті Держдепу США ShareAmerica, пише Інтерфакс.

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Фіндопомога українцям від США

Як зазначається, уряд США надав більш ніж 2,6 млрд доларів для гуманітарної допомоги громадянам України, які постраждали від початку повномасштабної війни з 2022 року.

Гуманітарну допомогу надано через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і Державний департамент США.

Фінпідтримку спрямували на наступні напрямки:

продовольство;

прихисток;

медичну допомогу;

доступ до питної води;

предмети першої необхідності.

Більшу частину гумдопомоги направили безпосередньо в Україну, близько 451 млн доларів — для сусідніх країн, які надали прихисток українським біженцям, зокрема Польщі та Молдові.

У Держдепі пояснили, що допомогу надають через агресивну війну РФ, яка призвела до переміщення близько п'яти мільйонів громадян України та змусила близько шести мільйонів шукати прихисток в сусідніх країнах.

"Нова гуманітарна допомога надасть усе: від притулку для тих, чиї будинки були зруйновані, до травматологічної допомоги тим, хто найбільше постраждав від російської війни", — наголошується у повідомленні.

Більше про допомогу

Нагадаємо, уряд Великої Британії надасть кредитні гарантії на суму 192 млн фунтів (225 млн євро) для зміцнення енергетичної безпеки України та допомоги у позбавленні залежності від російського ядерного палива.

Також ми писали, що півтора мільярда євро на гуманітарні та соціальні видатки Україна отримала за програмою макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС. Це вже сьомий транш в рамках програми.