Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Гуманітарна допомога українцям від США: у Держдепі назвали вражаючу суму arrow

Гуманітарна допомога українцям від США: у Держдепі назвали вражаючу суму

30 серпня 2023 10:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям від США — у Держдепі назвали вражаючі цифри
Будівля Держдепу США. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Державному департаменті Сполучених Штатів оприлюднили суму, виділену на гуманітарну допомогу для українців. Левову частину грошей направили безпосередньо в Україну, решту — сусіднім державам для біженців.

Про це йдеться на сайті Держдепу США ShareAmerica, пише Інтерфакс. 

Читайте також:

Фіндопомога українцям від США

Як зазначається, уряд США надав більш ніж 2,6 млрд доларів для гуманітарної допомоги громадянам України, які постраждали від початку повномасштабної війни з 2022 року.

Гуманітарну допомогу надано через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і Державний департамент США.

Фінпідтримку спрямували на наступні напрямки:

  • продовольство;
  • прихисток;
  • медичну допомогу;
  • доступ до питної води;
  • предмети першої необхідності.

Більшу частину гумдопомоги направили безпосередньо в Україну, близько 451 млн доларів — для сусідніх країн, які надали прихисток українським біженцям, зокрема Польщі та Молдові.

У Держдепі пояснили, що допомогу надають через агресивну війну РФ, яка призвела до переміщення близько п'яти мільйонів громадян України та змусила близько шести мільйонів шукати прихисток в сусідніх країнах.

"Нова гуманітарна допомога надасть усе: від притулку для тих, чиї будинки були зруйновані, до травматологічної допомоги тим, хто найбільше постраждав від російської війни", — наголошується у повідомленні.

Більше про допомогу

Нагадаємо, уряд Великої Британії надасть кредитні гарантії на суму 192 млн фунтів (225 млн євро) для зміцнення енергетичної безпеки України та допомоги у позбавленні залежності від російського ядерного палива.

Також ми писали, що півтора мільярда євро на гуманітарні та соціальні видатки Україна отримала за програмою макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС. Це вже сьомий транш в рамках програми. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз