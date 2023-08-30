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Гуманитарная помощь украинцам от США: в Госдепе назвали впечатляющую сумму

30 августа 2023 10:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам от США — в Госдепе назвали впечатляющие цифры
Здание Госдепа США. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Государственном департаменте США обнародовали сумму, выделенную на гуманитарную помощь для украинцев. Львиную часть денег направили непосредственно в Украину, остальные — соседним государствам для беженцев.

Об этом говорится на сайте Госдепа США ShareAmerica, пишет Интерфакс.

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Как отмечается, правительство США предоставило более 2,6 млрд долларов для гуманитарной помощи гражданам Украины, пострадавшим с начала полномасштабной войны с 2022 года.

Гуманитарная помощь оказана через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент США.

Финподдержку направили на следующие направления:

  • продовольствие;
  • убежище;
  • медицинскую помощь;
  • доступ к питьевой воде;
  • предметы первой необходимости.

Большую часть гумпомощи направили непосредственно в Украину, около 451 млн долларов — для соседних стран, приютивших украинских беженцев, в частности Польшу и Молдову.

В Госдепе объяснили, что помощь оказывают из-за агрессивной войны РФ, которая привела к перемещению около пяти миллионов граждан Украины и заставила около шести миллионов искать убежища в соседних странах.

"Новая гуманитарная помощь предоставит все: от приюта для тех, чьи дома были разрушены, до травматологической помощи тем, кто больше всего пострадал от российской войны", отмечается в сообщении.

Больше о помощи

Напомним, правительство Великобритании предоставит кредитные гарантии на сумму 192 млн. фунтов (225 млн евро) для укрепления энергетической безопасности Украины и помощи в лишении зависимости от российского ядерного топлива.

Также мы писали, что полтора миллиарда евро на гуманитарные и социальные расходы Украина получила по программе макрофинансовой помощи (МФИ) от ЕС. Это уже седьмой транш в рамках программы.

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