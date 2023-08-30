Помощь украинцам от США — в Госдепе назвали впечатляющие цифры

Гуманитарная помощь украинцам от США: в Госдепе назвали впечатляющую сумму
В Государственном департаменте США обнародовали сумму, выделенную на гуманитарную помощь для украинцев. Львиную часть денег направили непосредственно в Украину, остальные — соседним государствам для беженцев.
Об этом говорится на сайте Госдепа США ShareAmerica, пишет Интерфакс.
Финпомощь украинцам от США
Как отмечается, правительство США предоставило более 2,6 млрд долларов для гуманитарной помощи гражданам Украины, пострадавшим с начала полномасштабной войны с 2022 года.
Гуманитарная помощь оказана через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент США.
Финподдержку направили на следующие направления:
- продовольствие;
- убежище;
- медицинскую помощь;
- доступ к питьевой воде;
- предметы первой необходимости.
Большую часть гумпомощи направили непосредственно в Украину, около 451 млн долларов — для соседних стран, приютивших украинских беженцев, в частности Польшу и Молдову.
В Госдепе объяснили, что помощь оказывают из-за агрессивной войны РФ, которая привела к перемещению около пяти миллионов граждан Украины и заставила около шести миллионов искать убежища в соседних странах.
"Новая гуманитарная помощь предоставит все: от приюта для тех, чьи дома были разрушены, до травматологической помощи тем, кто больше всего пострадал от российской войны", — отмечается в сообщении.
Больше о помощи
Напомним, правительство Великобритании предоставит кредитные гарантии на сумму 192 млн. фунтов (225 млн евро) для укрепления энергетической безопасности Украины и помощи в лишении зависимости от российского ядерного топлива.
Также мы писали, что полтора миллиарда евро на гуманитарные и социальные расходы Украина получила по программе макрофинансовой помощи (МФИ) от ЕС. Это уже седьмой транш в рамках программы.