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Допомога біженцям в Чехії: кому виплачують по 10 тис. грн

19 вересня 2023 11:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям у Чехії — кому виплачують по 10 тис. грн
Гроші у гаманці. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Влада Чехії деяким українським біженцям виплачує щомісячну фінансову допомогу у розмірі 6,6 тис. крон (у перерахунку 10 тис. грн). Для цього потрібно відповідати певним умовам.

Про це інформує пресслужба ЮНІСЕФ.

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Як зазначається, реалізовує ініціативу також Чеський Червоний Хрест у координації з Міністерством праці та соціальних справ (MoLSA). Мета програми — надання підтримки дітям України, які рятуються від війни та отримали тимчасовий захист у Чехії. Допомогу призначають для дітей з інвалідністю віком до 17 років.

Для того, щоб подати заявку, необхідно пересвідчитися у відповідності критеріям:

  • громадянин — законний опікун дитини з інвалідністю;
  • тимчасовий захист, виданий владою Чехії;
  • проживати на момент звернення у цій країні;
  • проживання спільно з дитиною в одному домогосподарстві;
  • самостійний догляд та виховання дитини.

Після чого можна заповнити форму реєстрації. Також можна викликати представників програми додому для реєстрації у програмі, або ж самостійно відвідати відділення.

Потрібно надати такий пакет документів:

  • паспорт громадянина України;
  • дитяче свідоцтво про народження;
  • посвідчення дитини з інвалідністю;
  • дійсна медична картка;
  • документ про тимчасовий захист дитини;
  • документ, що підтверджує, що громадянин — законний представник дитини.

У разі відсутності медичної довідки чи її протермінування програма забезпечить безкоштовну оцінку інвалідності лікарем.

Інша допомога біженцям у Чехії

Уряд Чехії планує додатково допомагати українським біженцям, які хочуть повернутися додому. Для цього розроблять поправки до закону Lex Ukraine. Йдеться не про примусове виселення чи депортацію, а добровільне бажання громадян жити в Україні.

За останніми офіційними даними, у Чехії перебувають 360,9 тис. біженців. Їм надають підтримку від держави. Також вони можуть завдяки цьому забезпечувати себе базовими потребами. Точних даних про те, скільки виплачуватимуть в рамках нової програми допомогу, нема, адже це буде компенсація витрат, пов’язаних із поверненням в Україну.

Виплати для біженців з України

Нагадаємо, влітку 2023 року влада Чехії скоротила надання пільг для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні на тлі війни. Умови виплати допомоги посилили задля економії бюджетних грошей.

Також ми повідомляли, що в Державному департаменті Сполучених Штатів оприлюднили суму, виділену на гуманітарну допомогу для українців. Левову частину грошей направили безпосередньо в Україну, решту — сусіднім державам для біженців.

Додамо, що в Німеччині з початком 2024 року підвищать соціальні виплати, зокрема й для біженців з України. Через інфляцію допомога зросте на 12%.

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