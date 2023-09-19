Допомога українцям у Чехії — кому виплачують по 10 тис. грн

Допомога біженцям в Чехії: кому виплачують по 10 тис. грн
Влада Чехії деяким українським біженцям виплачує щомісячну фінансову допомогу у розмірі 6,6 тис. крон (у перерахунку 10 тис. грн). Для цього потрібно відповідати певним умовам.
Про це інформує пресслужба ЮНІСЕФ.
Виплати у 10 тис. грн українцям
Як зазначається, реалізовує ініціативу також Чеський Червоний Хрест у координації з Міністерством праці та соціальних справ (MoLSA). Мета програми — надання підтримки дітям України, які рятуються від війни та отримали тимчасовий захист у Чехії. Допомогу призначають для дітей з інвалідністю віком до 17 років.
Для того, щоб подати заявку, необхідно пересвідчитися у відповідності критеріям:
- громадянин — законний опікун дитини з інвалідністю;
- тимчасовий захист, виданий владою Чехії;
- проживати на момент звернення у цій країні;
- проживання спільно з дитиною в одному домогосподарстві;
- самостійний догляд та виховання дитини.
Після чого можна заповнити форму реєстрації. Також можна викликати представників програми додому для реєстрації у програмі, або ж самостійно відвідати відділення.
Потрібно надати такий пакет документів:
- паспорт громадянина України;
- дитяче свідоцтво про народження;
- посвідчення дитини з інвалідністю;
- дійсна медична картка;
- документ про тимчасовий захист дитини;
- документ, що підтверджує, що громадянин — законний представник дитини.
У разі відсутності медичної довідки чи її протермінування програма забезпечить безкоштовну оцінку інвалідності лікарем.
Інша допомога біженцям у Чехії
Уряд Чехії планує додатково допомагати українським біженцям, які хочуть повернутися додому. Для цього розроблять поправки до закону Lex Ukraine. Йдеться не про примусове виселення чи депортацію, а добровільне бажання громадян жити в Україні.
За останніми офіційними даними, у Чехії перебувають 360,9 тис. біженців. Їм надають підтримку від держави. Також вони можуть завдяки цьому забезпечувати себе базовими потребами. Точних даних про те, скільки виплачуватимуть в рамках нової програми допомогу, нема, адже це буде компенсація витрат, пов’язаних із поверненням в Україну.
Виплати для біженців з України
Нагадаємо, влітку 2023 року влада Чехії скоротила надання пільг для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні на тлі війни. Умови виплати допомоги посилили задля економії бюджетних грошей.
Також ми повідомляли, що в Державному департаменті Сполучених Штатів оприлюднили суму, виділену на гуманітарну допомогу для українців. Левову частину грошей направили безпосередньо в Україну, решту — сусіднім державам для біженців.
Додамо, що в Німеччині з початком 2024 року підвищать соціальні виплати, зокрема й для біженців з України. Через інфляцію допомога зросте на 12%.