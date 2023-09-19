Помощь украинцам в Чехии — кому выплачивают по 10 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: Unplush

Власти Чехии некоторым украинским беженцам выплачивают ежемесячную финансовую помощь в размере 6,6 тыс. крон (в пересчете 10 тыс. грн). Для этого нужно соответствовать определенным условиям.

Об этом информирует пресс-служба ЮНИСЕФ.

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Как отмечается, реализует инициативу Чешский Красный Крест в координации с Министерством труда и социальных дел (MoLSA). Цель программы — поддержка детей Украины, которые спасаются от войны и получили временную защиту в Чехии. Помощь назначают для детей с инвалидностью в возрасте до 17 лет.

Для того чтобы подать заявку, необходимо убедиться в соответствии с критериями:

гражданин — законный опекун ребенка с инвалидностью;

временная защита, выданная властями Чехии;

проживать на момент обращения в этой стране;

проживание вместе с ребенком в одном домохозяйстве;

уход и воспитание ребенка.

После этого можно заполнить форму регистрации. Также можно вызвать представителей программы на дом для регистрации в программе, или самостоятельно посетить отделение.

Следует предоставить следующий пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

детское свидетельство о рождении;

удостоверение ребенка с инвалидностью;

действительная медицинская карта;

документ о временной защите ребенка;

документ, подтверждающий, что гражданин — законный представитель ребенка.

В случае отсутствия медицинской справки или ее просрочки, программа обеспечит бесплатную оценку инвалидности врачом.

Другая помощь беженцам в Чехии

Правительство Чехии планирует дополнительно помогать украинским беженцам, желающим вернуться домой. Для этого разработают поправки в закон Lex Ukraine. Речь идет не о принудительном выселении или депортации, а добровольном желании граждан жить в Украине.

По последним официальным данным, в Чехии находятся 360,9 тыс. беженцев. Им оказывают поддержку от страны. Также они могут благодаря этому обеспечивать себя основными потребностями. Точных данных о том, сколько будут выплачивать в рамках новой программы помощь, нет, ведь это компенсация расходов, связанных с возвратом в Украину.

Выплаты для беженцев из Украины

Напомним, летом 2023 года власти Чехии сократили предоставление льгот для украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране на фоне войны. Условия выплаты пособий ужесточены для экономии бюджетных денег.

Также мы сообщали, что в Государственном департаменте США обнародовали сумму, выделенную на гуманитарную помощь для украинцев. Львиную часть денег направили непосредственно в Украину, остальные — соседним государствам для беженцев.

Добавим, что в Германии с началом 2024 года повысят социальные выплаты, в том числе и для беженцев из Украины. Из-за инфляции помощь вырастет на 12%.