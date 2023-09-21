Ціни на візи у Британію зростуть — скільки доведеться платити

Документи на виїзд. Фото: google.com

Невдовзі подорожчають візи до Британії. Уряд цієї країни планує підвищити вартість в’їзних документів на близько 15%.

Про це повідомляється на британському урядовому сайті.

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Як зростуть ціни на візи

Ще в липні в уряді Британії анонсували підвищення в’їзних документів з 4 жовтня 2023 року. Тарифи оприлюднили на офіційному порталі. Підвищення відбудеться через запуск нової візової системи електронних дозволів на подорожі.

Ціни підвищаться практично для всіх мандрівників: туристів, студентів, працівників.

Зокрема, дозвіл на проживання до шести місяців обійдеться у 115 фунтів стерлінгів (у перерахунку це близько 5,26 тис. грн) замість 100 фунтів (4,58 тис. грн). Тоді як на два, п'ять та 10 років візи подорожчають на 24, 101 та 126 фунтів. Студентська віза обійдеться у 490 фунтів (або 22,4 тис. грн), зараз коштує 363 фунти (16,62 грн). Тобто зросте на близько 6 тис. грн.

Проте транзитні візи для зміни рейсу та пересадки на інший вид транспорту не зростуть у вартості.

Експерти зауважили, що українців також торкнуться вищі ціни, хоч це й не зачепить програму, розраховану на біженців Homes for Ukraine.

"Так, візи подорожчають і для українців. Нерідко подібні рішення у Британії відбуваються майже одночасно зі США. Цього літа США підняли тариф візових зборів на 20%", — повідомляють фахівці, пише видання Progroshi.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влітку 2023 року влада Чехії скоротила надання пільг для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні на тлі війни. Умови виплати допомоги посилили задля економії бюджетних грошей.

Також ми повідомляли, що в Державному департаменті Сполучених Штатів оприлюднили суму, виділену на гуманітарну допомогу для українців. Левову частину грошей направили безпосередньо в Україну, решту — сусіднім державам для біженців.

Додамо, що в Німеччині з початком 2024 року підвищать соціальні виплати, зокрема й для біженців з України. Через інфляцію допомога зросте на 12%.