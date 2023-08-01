Цены на лом нержавеющей стали в Украине 2023

Лом нержавеющей стали. Фото: mbmetalsscrap.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Нержавеющая сталь — это специальный тип стали, который обладает высокой стойкостью к коррозии и окислению. Этот металл часто используется в различных отраслях из-за своих свойств, включая производство посуды, химической промышленности, нефтегазовой промышленности, медицины, авиации, а также в строительстве и архитектуре.

Сдавая нержавеющую сталь в пункты приема вторичного сырья, вы вносите свой вклад в сохранение природных ресурсов, снижаете загрязнение окружающей среды и можете заработать дополнительные деньги. Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома нержавеющей стали в Украине.

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Что такое нержавеющая сталь

В начале 20-го века стало очевидным, что у обычной стали отсутствует достаточная стойкость к коррозии и окислению во многих промышленных и средовых условиях. В 1912 году Гарри Брирли, английский металлург, обнаружил, что добавление хрома в сталь улучшает ее устойчивость к коррозии.

В результате проведения ряда экспериментов с целью определения оптимального состава сплава для оружейных стволов он создал образец никель-хромового сплава, который первоначально был отклонен вместе с другими вариантами. Однако несколько месяцев спустя ученый случайно увидел образец этого сплава снова и был удивлен тем, что он выглядел таким же блестящим, как новый. Металл совершенно не подвергся окислению и не изменил своих свойств.

Этот революционный сплав, содержащий 85,3% железа, 12,8% хрома, 0,44% марганца, 0,24% углерода и 0,2% кремния был первым официальным появлением в мире такого материала как нержавеющая сталь.

Уже в 1915 году небольшая сталеплавильная компания в британском Шеффилде, где работал Брирли, наладила производство столовых приборов из нового материала. Производитель гарантировал, что они не потускнеют, не окислятся и не будут покрыты пятнами.

В начале 20 века, после открытия Гарри Брирли, многие ученые из военных и гражданских сфер занялись экспериментами над новым сплавом. В результате было обнаружено важное свойство всех видов нержавеющих сталей, которое и стало секретом их успеха.

Состав сплава, содержащий хром, при контакте с окружающей средой образует на поверхности металла прочную и невидимую пленку оксида хрома, которая сцеплена с металлом. Этот защитный слой не смывается водой и другими жидкостями, будь то кислоты, щелочи или щелочные растворы, и предотвращает появление ржавчины на поверхности сплава. Более того, этот защитный слой обладает удивительным свойством самовосстановления при механических повреждениях.

Эта непроницаемая пленка также препятствует контакту металла со вкусовыми рецепторами во рту человека, что объясняет скорую популярность столовых приборов и посуды из нержавеющей стали. Таким образом, нержавеющая сталь стала одним из самых полезных открытий современности, нашедших широкое применение в различных сферах нашей жизни.

Зачем сдавать нержавеющую сталь для переработки

Сдача нержавеющей стали на переработку позволяет использовать вторичные материалы для создания новых изделий, что уменьшает затраты на производство и помогает уменьшить потребление природных ресурсов. Кроме того, переработка нержавеющей стали помогает сохранить природные ресурсы и энергию, которые были бы потрачены на добычу и производство нового металла.

Также это помогает стали помогает снизить количество отходов, которые накапливаются на свалках и свалках, а это способствует снижению загрязнения окружающей среды. Ну и, конечно, сдача металлов в Украине может быть источником дополнительного заработка. Особенно в наши непростые времена.

Как правильно сдавать нержавеющую сталь

Стоимость лома нержавеющей стали за килограмм зависит от ее качества, которое примерно можно определить и без помощи специалистов:

Если материал сделан из не полностью нержавеющей стали, на нем образуются желтые пятна от капель воды.

На высоколегированной стали не остаются следы соленого раствора.

Слабое намагничивание указывает на низкую степень легирования стали, а полное отсутствие намагничивания свидетельствует о высоком уровне легирования.

Хорошее качество стали также подтверждается короткими прямыми искрами при ее обработке.

Следует отметить, что чем выше содержание никеля и хрома в изделии из нержавейки, тем дороже его можно будет сдать в пункты приема металлолома.

Самая популярная марка нержавеющей стали — А2, содержащая 18% хрома и 10% никеля. Она широко известна своим использованием в кухонной утвари.

Наименьшая доля никеля (от 2% до 5%) есть в легированных сплавах, обычно относящихся к сантехническому лому.

Следующая группа содержит материалы, устойчивые к высоким температурам (жаростойкие материалы). Она включает в себя пластины, обрезки и строительные отходы, которые должны содержать до 12% никеля.

Наиболее дорогой лом нержавеющей стали — это высоколегированные сплавы с содержанием примесных металлов до 92%. К таким материалам относятся строительные и сантехнические кольца, разъемы, проволока, порошок и скрап (специфические отходы шлака вследствие работы плавильных печей в металлургии).

Цены на нержавейку в Украине.

Цены на 1 кг нержавейки в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 30 до 40 грн.

Винницкая область — от 35 до 40 грн.

Днепропетровская область — от 32 до 45 грн.

Житомирская область — от 20 до 30 грн.

Закарпатская область — от 18 до 25 грн.

Запорожская область — от 27 до 40 грн.

Ивано-Франковская область — от 16 до 30 грн.

Кировоградская область — от 16 до 35 грн.

Львовская область — от 30 до 35 грн.

Николаевская область — от 35 до 45 грн.

Одесская область — от 20 до 45 грн.

Полтавская область — от 16 до 22 грн.

Сумская область — от 16 до 45 грн.

Тернопольская область — от 16 до 22 грн.

Харьковская область — от 30 до 55 грн.

Хмельницкая область — от 16 до 22 грн.

Черкасская область — от 16 до 22 грн.

Черновицкая область — от 18 до 34 грн.

Черниговская область — от 18 до 25 грн.

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