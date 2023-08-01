Ціни на брухт нержавіючої сталі в Україні 2023

Брухт нержавіючої сталі. Фото: mbmetalsscrap.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нержавіюча сталь — це спеціальний тип сталі, який має високу стійкість до корозії та окислення. Цей метал часто використовується у різних галузях через свої унікальні властивості, включаючи виробництво посуду, хімічну промисловість, нафтогазову промисловість, медицину, авіацію, а також у будівництві та архітектурі.

Здаючи нержавіючу сталь у пункти прийому вторинної сировини, ви вносите свій внесок у збереження природних ресурсів, знижуєте забруднення навколишнього середовища та маєте можливість заробити додаткові гроші. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту нержавіючої сталі в Україні.

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Що таке нержавіюча сталь

На початку 20-го століття ставало очевидним, що звичайна сталь немає достатньої стійкості до корозії та окислення в багатьох промислових та середовищних умовах. У 1912 році Гаррі Брірлі, англійський металург, виявив, що додавання хрому до сталі покращує її стійкість до корозії.

В результаті проведення ряду експериментів з метою визначення оптимального складу сплаву для стволів зброї він створив зразок нікель-хромового сплаву, який спочатку був відхилений разом з іншими варіантами. Проте через кілька місяців вчений випадково побачив зразок цього сплаву знову і був здивований тим, що він виглядав так само блискучим, як новий. Метал абсолютно не зазнав окислення і не змінив своїх властивостей.

Цей революційний сплав, що містив 85,3% заліза, 12,8% хрому, 0,44% марганцю, 0,24% вуглецю та 0,2% кремнію був першої офіційна появою у світі такого матеріалу як нержавіюча сталь.

Вже в 1915 році невелика сталеплавильна компанія у британському Шеффілді, у якій працював Брірлі, налагодила виробництво столових приладів з нового матеріалу. Виробник гарантував, що вони не потьмяніють, не окисляться і не будуть покриті плямами.

На початку 20-го століття, після відкриття Гаррі Брірлі, багато вчених із військових та цивільних сфер зайнялися експериментами над новим сплавом. В результаті було виявлено важливу властивість усіх видів нержавіючих сталей, яка і стала секретом їхнього успіху.

Склад сплаву, що містить хром, при контакті з навколишнім середовищем утворює на поверхні металу міцну та невидиму плівку оксиду хрому, яка міцно зчеплена з металом. Цей захисний шар не змивається водою та іншими рідинами, будь то кислоти, луги або лужні розчини, і запобігає появі іржі на поверхні сплаву. Ба більше, цей захисний шар має дивовижну властивість самовідновлення у разі механічних пошкоджень.

Ця непроникна плівка також перешкоджає контакту металу зі смаковими рецепторами у роті людини, що пояснює швидку популярність столових приладів та посуду з нержавіючої сталі. Таким чином, нержавіюча сталь стала одним із найкорисніших відкриттів сучасності, яке знайшло широке застосування у різних сферах нашого життя.

Навіщо здавати нержавіючу сталь на переробку

Здавання нержавіючої сталі на переробку дозволяє використати вторинні матеріали для створення нових виробів, це зменшує витрати на виробництво та допомагає зменшити споживання природних ресурсів. Крім того, переробка нержавіючої сталі допомагає зберегти природні ресурси та енергію, які були б витрачені на видобуток та виробництво нового металу.

Також це допамагає сталі допомагає знизити кількість відходів, які нагромаджуються на смітниках та сміттєзвалищах, а це сприяє зниженню забруднення довкілля. Ну і, звісно, здавання металів в Україні може бути джерелом додаткового заробітку. Особливо в наші непрості часи.

Як правильно здавати нержавіючу сталь

Вартість брухту нержавіючої сталі за кілограм залежить від її якості, яку приблизно можна визначити і без допомоги фахівців:

Якщо матеріал створений з не повністю нержавіючої стали, на ньому утворюється жовта пляма від краплі води.

На високолегованій сталі не залишаються сліди від солоного розчину.

Слабке намагнічування вказує на низький ступінь легування сталі, а повна відсутність намагнічування свідчить про високий рівень легування.

Хороша якість сталі також підтверджується короткими прямими іскрами при її обробці.

Слід зазначити, що чим вище вміст нікелю та хрому у виробі із нержавійки, тим дорожче його можна буде здати у пункти прийому металобрухту.

Найпопулярнішою маркою нержавіючої сталі є А2, що містить 18% хрому та 10% нікелю. Вона широко відома своїм використанням у кухонному начинні.

Найменша частка нікелю (від 2% до 5%) є у легованих сплавах, які зазвичай належать до сантехнічного брухту.

Наступна група містить матеріали, що стійкі до високих температур (жаростійкі матеріали). Вона включає пластини, обрізки та будівельні відходи, які повинні містити до 12% нікелю.

Найбільш дорогий брухт нержавіючої сталі — це високолеговані сплави із вмістом домішкових металів до 92%. До таких матеріалів відносяться будівельні та сантехнічні кільця, роз'єми, дріт, порошок та скрап (специфічні шлакові відходи внаслідок роботи плавильних печей у металургії).

Ціни на нержавійку в Україні

Ціни на 1 кг нержавійки залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 30 до 40 грн.

Вінницька область — від 35 до 40 грн.

Дніпропетровська область — від 32 до 45 грн.

Житомирська область — від 20 до 30 грн.

Закарпатська область — від 18 до 25 грн.

Запорізька область — від 27 до 40 грн.

Івано-Франківська область — від 16 до 30 грн.

Кіровоградська область — від 16 до 35 грн.

Львівська область — від 30 до 35 грн.

Миколаївська область — від 35 до 45 грн.

Одеська область — від 20 до 45 грн.

Полтавська область — від 16 до 22 грн.

Сумська область — від 16 до 45 грн.

Тернопільська область — від 16 до 22 грн.

Харківська область — від 30 до 55 грн.

Хмельницька область — від 16 до 22 грн.

Черкаська область — від 16 до 22 грн.

Чернівецька область — від 18 до 34 грн.

Чернігівська область — від 18 до 25 грн.

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