Цены на нержавеющую сталь в Украине 2023

Лом нержавеющей стали. Источник: Wall Street Journal

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Нержавеющая сталь – это специальный тип стали, который имеет высокую стойкость к коррозии или ржавчине. Она состоит в основном из железа, с добавлением хрома, никеля и других элементов. Нержавейка не считается цветным металлом, но пользуется огромной популярностью и широким применением в различных отраслях и сферах жизни из-за своих уникальных свойств.

Кроме того, нержавейка является довольно дорогостоящим материалом, который можно сдать на переработку. Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит лом нержавеющей стали в Украине.

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Что такое нержавеющая сталь

История нержавеющей стали насчитывает более столетия. Открытие нержавеющей стали произошло в начале 20 века, когда ученый Гарри Брирли случайно создал сплав, обладающий высокой стойкостью к коррозии. Это явилось первым шагом к развитию нержавеющей стали.

Во время Второй мировой войны нержавеющая сталь широко применялась в военной промышленности. Этот сплав применяли для производства военной техники, кораблей, самолетов и другого оборудования благодаря ее стойкости к коррозии и высокой прочности. В послевоенные годы нержавеющая сталь становилась все популярнее в различных отраслях, включая пищевую и химическую промышленность, а также медицину и строительство.

Современная нержавеющая сталь состоит преимущественно из железа, с добавлением хрома, никеля и других элементов. Эти добавки придают металлу специальные свойства, которые делают его устойчивым к окислению и ржавению.

Одной из основных причин, почему нержавеющая сталь не подвержена коррозии, является формирование защитного слоя оксида хрома на ее поверхности. Этот слой предотвращает взаимодействие металла со средой и сохраняет поверхность стали чистой.

Популярность нежавейки продолжает расти благодаря сочетанию прочности, стойкости к коррозии и привлекательному эстетическому виду.

Зачем сдавать нержавейку

Сдача нержавеющей стали в переработку позволяет использовать существующие металлические материалы повторно, что экономит природные ресурсы. Вместо добычи и обработки новых металлов, переработка позволяет использовать уже существующую сталь.

Кроме того, процесс производства стали из железной руды нуждается в значительных энергетических затратах. Переработка требует гораздо меньше энергии, поскольку основной материал уже существует. Это позволяет снизить выброс парниковых газов в атмосферу и сократить негативное влияние на окружающую среду. Также переработка стали позволяет избежать скопления отходов металлов на свалках.

Ну и, конечно, сдача нержавеющей стали на переработку может принести дополнительный доход. Многие предприятия, занимающиеся переработкой металлов, покупают старую сталь по хорошей цене. Таким образом можно получить деньги за утилизацию старых материалов и вещей.

Как правильно сдавать нержавеющую сталь.

Стоимость нержавеющей стали зависит от разных факторов, включая качество материала. Его, кстати, можно примерно определить еще до сдачи металлолома. Так, при оценке металла владелец лома может обратить внимание на следующие признаки:

Реакция на воду. Если нержавеющая сталь не высоколегирована, при попадании воды на поверхность она может пожелтеть или оставить желтое пятно. Следы от соли. На высоколегированной стали не должно оставаться следов от раствора соли после теста. Магнитные свойства. Слаболегированная сталь практически не магнитится, в то время как высоколегированная сталь может быть совсем немагнитной. Искры. Качество стали можно оценить по характеру искр. Если искра короткая и прямая, это свидетельствует о хорошем качестве стали.

Важно помнить, что для точной оценки качества и состава металлического лома нержавеющую сталь дополнительно проверяют специальным прибором, таким как спектрометр. Спектрометр позволяет определить содержание разных металлов в ломе. Нержавеющий лом, содержащий никель и хром, обычно оценивается выше.

Самая популярная марка нержавеющей стали — А2, которая есть во многих кухонных предметах. Металлолом из нержавеющей стали с содержанием никеля делится на две группы:

Низколегированная сталь обычно содержит не менее 10% легирующих элементов. Она обладает хорошей стойкостью к коррозии и широко применяется в различных отраслях, таких как пищевая и химическая промышленность, медицина, архитектура и другие.

Высоколегированная сталь содержит более 10% легирующих элементов, таких как никель, молибден, титан и другие. Эти добавки повышают стойкость к коррозии в более агрессивных средах, таких как морская вода или химические реагенты. Высоколегированная сталь используется в специализированных отраслях, таких как нефтегазовая и химическая промышленность, ядерная энергетика и другие.

Следует также отметить, что окончательную цену на изделие из нержавейки скажут только в пункте приема вторсырья. Там смогут проанализировать и определить, действительно ли оно создано из нержавеющей стали, а также определить содержание никеля в его составе.

Важно приносить металлолом в чистом состоянии, без следов краски или других примесей. Пункты приема рекомендуют очищать изделия от ненужных материалов и оставлять только нержавеющую сталь. Это упрощает процесс обработки и оценки материала.

Если у вас большая партия металлолома, многие пункты приема предлагают дополнительные услуги, такие как транспортировка, взвешивание, предварительная очистка и оценка. Это может быть полезно для удобства и эффективности процесса сдачи больших объемов металлолома.

Цены на нержавеющую сталь.

В зависимости от вида и состояния металлолома пункты приема вторсырья предлагают следующие цены на нержавеющую сталь:

Киевская область — от 30 до 51 грн/кг.

Днепропетровская область — от 40 до 45 грн/кг

Житомирская область — от 45 грн/кг

Закарпатская область — от 35 до 40 грн/кг

Запорожская область — от 40,5 до 45,5 грн/кг

Львовская область — от 30 грн/кг

Одесская область — от 30 до 50 грн/кг

Полтавская область — от 45 до 55 грн/кг

Ровенская область — от 30 грн/кг

Сумская область — от 31,50 грн/кг

Тернопольская область — от 20,6 до 48 грн/кг

Харьковская — от 35 до 55 грн/кг

Хмельницкая область — от 35 до 53 грн/кг

Черновицкая область — от 30 грн/кг

Черниговская область — от 23,5 грн/кг

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