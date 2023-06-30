Ціни на нержавіючу сталь в Україні 2023

Брухт нержавіючої сталі. Джерело: Wall Street Journal

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нержавіюча сталь — це спеціальний тип сталі, який має високу стійкість до корозії, або іржі. Вона складається переважно із заліза, з додаванням хрому, нікелю та інших елементів. Нержавійка не вважається кольоровим металом, але має величезну популярність і широке застосування у різних галузях та сферах життя через свої унікальні властивості.

Крім того, нержавійка є досить дорогим матеріалом, який можна здати на переробку. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує брухт нержавіючої сталі в Україні.

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Що таке нержавіюча сталь

Історія нержавіючої сталі налічує більше століття. Відкриття нержавіючої сталі відбулось на початку 20 століття, коли вчений Гаррі Брірлі випадково створив сплав, який мав високу стійкість до корозії. Це стало першим кроком до розвитку нержавіючої сталі.

Під час Другої світової війни нержавіюча сталь широко застосувувалась у військовій промисловості. Цей сплав застосовували для виробництва військової техніки, кораблів, літаків та іншого обладнання, завдяки своїй стійкості до корозії та високый міцності. У повоєнні роки нержавіюча сталь стала все більш популярною у різних галузях, включаючи харчову та хімічну промисловість, а також медицину та будівництво.

Сучасна нержавіюча сталь складається переважно із заліза, з додаванням хрому, нікелю та інших елементів. Ці добавки надають цьому металу спеціальних властивостей, які роблять її стійкою до окислення та іржавіння.

Однією з основних причин, чому нержавіюча сталь не схильна до корозії э формування захисного шару оксиду хрому на її поверхні. Цей шар запобігає взаємодії металу з середовищем і зберігає поверхню сталі чистою.

Популярність нежавійки продовжує зростати завдяки поєднанню міцності, стійкості до корозії та привабливого естетичного вигляду.

Навiщо здавати нержавійку

Здавання нержавіючої сталі в переробку дозволяє використовувати металеві матеріали повторно, що економить природні ресурси. Замість видобутку та обробки нових металів переробка дозволяє використовувати вже наявну сталь.

Крім того, процес виробництва сталі із залізної руди потребує значних енергетичних витрат. Переробка вимагає набагато менше енергії, оскільки основний матеріал вже існує. Це дозволяє знизити викиди парникових газів в атмосферу та скоротити негативний вплив на навколишнє середовище. Також переробка сталі дозволяє уникнути накопичення відходів металів на звалищах.

Ну і, звісно, здавання нержавіючої сталі на переробку може принести додатковий дохід. Багато підприємств, що займаються переробкою металів, купують стару сталь за непоганою ціною. Таким чином можна отримати гроші за утилізацію старих матеріалів та речей.

Як правильно здавати нержавіючу сталь

Вартість нержавіючої сталі залежить від різних факторів, включаючи якість матеріалу. Її можна приблизно визначити ще до здавання металобрухту. Так, при оцінці металу власник брухту може звернути увагу на такі ознаки:

Реакція на воду. Якщо нержавіюча сталь не високолегована, то при попаданні води на поверхню вона може пожовтіти або залишити жовту пляму. Сліди від солі. На високолегованій сталі не повинно залишатись слідів від розчину солі після тесту. Магнітні властивості. Слаболегована сталь практично не магнітиться, тоді як високолегована сталь може бути зовсім немагнітною. Іскри. Якість сталі можна оцінити за характером іскор. Якщо іскра коротка та пряма, це свідчить про хорошу якість сталі.

Важливо пам'ятати, що для точної оцінки якості та складу металевого брухту нержавіючу сталь додатково перевіряють спеціальним приладом, таким як спектрометр. Спектрометр дозволяє визначити вміст різних металів у брухті. Нержавіючий брухт, що містить нікель та хром, зазвичай оцінюється вище.

Найпопулярнішою маркою нержавіючої сталі є А2, яка є у багатьох кухонних предметах. Металобрухт із нержавіючої сталі з вмістом нікелю поділяється на дві групи:

Низьколегована сталь — зазвичай містить щонайменше 10% легуючих елементів. Вона має хорошу стійкість до корозії і широко застосовується в різних галузях, таких як харчова та хімічна промисловість, медицина, архітектура та інших.

Високолегована сталь — містить понад 10% легуючих елементів, таких як нікель, молібден, титан та інші. Ці добавки підвищують стійкість до корозії в агресивніших середовищах, таких як морська вода або хімічні реагенти. Високолегована сталь використовується у спеціалізованих галузях, таких як нафтогазова та хімічна промисловість, ядерна енергетика та інших.

Слід також зазначити, що остаточну ціну на виріб з нержавійки вам скажуть тільки в пункті прийому вторсировини. Там зможуть проаналізувати його та визначити, чи дійсно він створений з нержавіючої сталі, а також визначити вміст нікелю у його складі.

Важливо приносити металобрухт у чистому стані, без слідів фарби чи інших домішок. Пункти прийому рекомендують очищати вироби від непотрібних матеріалів та залишати лише нержавіючу сталь. Це спрощує процес обробки та оцінки матеріалу.

Якщо у вас велика партія металобрухту, багато пунктів прийому пропонують додаткові послуги, такі як транспортування, зважування, попереднє очищення та оцінка. Це може бути корисним для зручності та ефективності процесу здачі великих обсягів металобрухту.

Ціни на нержавіючу сталь в Україні

Залежно від виду і стану металобрухту пункти прийому вторсировини пропонують такі ціни на нержавіючу сталь:

Київська область — від 30 до 51 грн/кг.

Дніпропетровська область — від 40 до 45 грн/кг

Житомирська область — 45 грн/кг

Закарпатська область — від 35 до 40 грн/кг

Запорізька область — від 40,5, до 45,5 грн/кг

Львівська область — від 30 грн/кг

Одеська область — від 30 до 50 грн/кг

Полтавська область — від 45 до 55 грн/кг

Рівненська область — від 30 грн/кг

Сумська область — від 31,50 грн/кг

Тернопільська область — від 20,6 до 48 грн/кг

Харьківська — від 35 до 55 грн/кг

Хмельницька область — від 35 до 53 грн/кг

Чернівецька область — від 30 грн/кг

Чернігівська область — від 23,5 грн/кг

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