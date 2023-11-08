Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 8 июля 2023

Цены на цветные металлы в ноябре. Сколько стоит 1 кг алюминия в Украине
Алюминий пользуется большой популярностью в производстве по нескольким основным причинам. Во-первых, он является одним из самых распространенных элементов на Земле — составляет примерно 8% земной коры, что делает его третьим по распространенности после кислорода и кремния. Во-вторых, алюминий достаточно крепкий металл, который гораздо легче стали. Третья причина заключается в его стойкости к коррозии благодаря наличию оксидной пленки, защищающей алюминий от ржавчины и других видов разрушения. Наконец, алюминий обладает высокой электропроводностью, что делает его популярным материалом в области электротехники и электроники.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в ноябре.
Интересные факты об алюминии
Деталь из алюминия весит всего одну треть от стальной. Кроме того, что малый вес алюминия облегчает работу с ним на производстве или на строительной площадке, низкий вес также приводит к снижению энергопотребления при транспортировке этого металла. Это делает алюминий не только легким и универсальным материалом, но и экономически выгодным.
Алюминиевая фольга полностью непроницаема, что означает, что вкус, аромат или свет не проникают внутрь и наружу. Эта особенность делает ее хорошим средством для консервирования продуктов питания. Алюминиевая фольга широко используется как в пищевой промышленности, так и в частных домохозяйствах.
Алюминий очень пластичен, и из него можно изготовлять почти все: от велосипедных рам и корпусов лодок до компьютерных корпусов и кухонной утвари. Его легко обрабатывать как в холодном, так и в горячем состоянии.
Алюминиевые сплавы обычно используются для улучшения свойств алюминия в конкретных инженерных конструкциях и компонентах, где важен легкий вес или стойкость к коррозии. Наиболее распространенными элементами, используемыми в алюминиевых сплавах, являются магний, кремний, марганец, цинк и медь.
Немногие материалы так легко перерабатываются, как алюминий. Для его переработки требуется всего 5% энергии от производства первичного металла. Фактически 75% всего когда-либо производимого алюминия все еще используется.
Как правильно сдавать алюминий в пункты приема
Цены на алюминий в пунктах приема вторсырья могут колебаться и зависят от нескольких факторов, включая состояние металла и наличие примесей в металлоломе. Самыми ценными формами алюминия являются электротехнические изделия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле. Алюминиевые профили также пользуются спросом, в то время как обычная алюминиевая стружка и банки обычно имеют меньшую стоимость.
Для максимизации прибыли при сдаче алюминия рекомендуется следовать следующим советам:
- Классифицируйте алюминиевый лом в зависимости от его типа и состояния, поскольку разные виды алюминия могут иметь разные рыночные цены.
- Очистите алюминиевые изделия от включений древесины, пластика или стекла. Чем чище материал, тем больше возможность получить лучшую цену за него.
- Удалите из кабелей и проводов изоляцию, так как пластиковую или текстильную оболочку на пунктах приема не засчитывают в вес алюминия. Некоторые пункты приема могут завышать вес изоляции, поэтому лучше сделать это самостоятельно.
- Попытайтесь устранить следы коррозии из лома, если они есть. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, коррозия или примеси других материалов могут повлиять на его цену.
- Если можете, рассмотрите возможность накопления алюминиевого лома и продажи его оптом, потому что это может принести большую прибыль. Многие пункты приема предоставляют более выгодные условия для оптовых поставщиков.
Цены на алюминий в Украине.
Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:
Киевская область — от 40 до 70 грн;
Винницкая область — от 30 до 60 грн;
Волынская область — 30 до 50 грн;
Днепропетровская область — от 35 до 40 грн;
Житомирская область — от 30 до 50 грн;
Закарпатская область — от 25 до 45 грн;
Запорожская область — от 47 до 80 грн;
Ивано-Франковская область — от 20 до 40 грн;
Кировоградская область — от 35 до 42 грн;
Львовская область — от 33 до 45 грн;
Николаевская область — от 25 до 45 грн;
Одесская область — от 40 до 60 грн;
Полтавская область — от 35 до 40 грн;
Ровенская область — от 20 до 45 грн;
Сумская область — от 30 до 40 грн;
Тернопольская область — от 20 до 40 грн;
Харьковская область — от 30 до 75 грн;
Хмельницкая область — от 35 до 40 грн;
Черкасская область — от 25 до 45 грн;
Черновицкая область — от 30 до 50 грн;
Черниговская область — от 27 до 38 грн.
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