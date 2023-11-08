Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 8 июля 2023

Производство алюминия. Фото: alcircle.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий пользуется большой популярностью в производстве по нескольким основным причинам. Во-первых, он является одним из самых распространенных элементов на Земле — составляет примерно 8% земной коры, что делает его третьим по распространенности после кислорода и кремния. Во-вторых, алюминий достаточно крепкий металл, который гораздо легче стали. Третья причина заключается в его стойкости к коррозии благодаря наличию оксидной пленки, защищающей алюминий от ржавчины и других видов разрушения. Наконец, алюминий обладает высокой электропроводностью, что делает его популярным материалом в области электротехники и электроники.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в ноябре.

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Интересные факты об алюминии

Деталь из алюминия весит всего одну треть от стальной. Кроме того, что малый вес алюминия облегчает работу с ним на производстве или на строительной площадке, низкий вес также приводит к снижению энергопотребления при транспортировке этого металла. Это делает алюминий не только легким и универсальным материалом, но и экономически выгодным.

Алюминиевая фольга полностью непроницаема, что означает, что вкус, аромат или свет не проникают внутрь и наружу. Эта особенность делает ее хорошим средством для консервирования продуктов питания. Алюминиевая фольга широко используется как в пищевой промышленности, так и в частных домохозяйствах.

Алюминий очень пластичен, и из него можно изготовлять почти все: от велосипедных рам и корпусов лодок до компьютерных корпусов и кухонной утвари. Его легко обрабатывать как в холодном, так и в горячем состоянии.

Алюминиевые сплавы обычно используются для улучшения свойств алюминия в конкретных инженерных конструкциях и компонентах, где важен легкий вес или стойкость к коррозии. Наиболее распространенными элементами, используемыми в алюминиевых сплавах, являются магний, кремний, марганец, цинк и медь.

Немногие материалы так легко перерабатываются, как алюминий. Для его переработки требуется всего 5% энергии от производства первичного металла. Фактически 75% всего когда-либо производимого алюминия все еще используется.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема

Цены на алюминий в пунктах приема вторсырья могут колебаться и зависят от нескольких факторов, включая состояние металла и наличие примесей в металлоломе. Самыми ценными формами алюминия являются электротехнические изделия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле. Алюминиевые профили также пользуются спросом, в то время как обычная алюминиевая стружка и банки обычно имеют меньшую стоимость.

Для максимизации прибыли при сдаче алюминия рекомендуется следовать следующим советам:

Классифицируйте алюминиевый лом в зависимости от его типа и состояния, поскольку разные виды алюминия могут иметь разные рыночные цены. Очистите алюминиевые изделия от включений древесины, пластика или стекла. Чем чище материал, тем больше возможность получить лучшую цену за него. Удалите из кабелей и проводов изоляцию, так как пластиковую или текстильную оболочку на пунктах приема не засчитывают в вес алюминия. Некоторые пункты приема могут завышать вес изоляции, поэтому лучше сделать это самостоятельно. Попытайтесь устранить следы коррозии из лома, если они есть. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, коррозия или примеси других материалов могут повлиять на его цену. Если можете, рассмотрите возможность накопления алюминиевого лома и продажи его оптом, потому что это может принести большую прибыль. Многие пункты приема предоставляют более выгодные условия для оптовых поставщиков.

Цены на алюминий в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 40 до 70 грн;

Винницкая область — от 30 до 60 грн;

Волынская область — 30 до 50 грн;

Днепропетровская область — от 35 до 40 грн;

Житомирская область — от 30 до 50 грн;

Закарпатская область — от 25 до 45 грн;

Запорожская область — от 47 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 20 до 40 грн;

Кировоградская область — от 35 до 42 грн;

Львовская область — от 33 до 45 грн;

Николаевская область — от 25 до 45 грн;

Одесская область — от 40 до 60 грн;

Полтавская область — от 35 до 40 грн;

Ровенская область — от 20 до 45 грн;

Сумская область — от 30 до 40 грн;

Тернопольская область — от 20 до 40 грн;

Харьковская область — от 30 до 75 грн;

Хмельницкая область — от 35 до 40 грн;

Черкасская область — от 25 до 45 грн;

Черновицкая область — от 30 до 50 грн;

Черниговская область — от 27 до 38 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и меди в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы , серебра и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и " нержавейку " в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.