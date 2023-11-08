Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 8 липня 2023

Виробництво алюмінію. Фото: alcircle.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній користується великою популярністю у виробництві з кількох основних причин. По-перше, він є одним із найпоширеніших елементів на Землі — складає приблизно 8% земної кори, що робить його третім за поширеністю після кисню та кремнію. По-друге, алюміній досить міцний метал, який набагато легше за сталь. Третя причина полягає у його стійкості до корозії завдяки наявності оксидної плівки, яка захищає алюміній від іржі та інших видів руйнування. Нарешті, алюміній має високу електропровідність, що робить його популярним матеріалом в галузі електротехніки та електроніки.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про алюміній

Деталь з алюмінію важить лише одну третину від сталевої. Крім того, що мала вага алюмінію полегшує роботу з ним на виробництві або на будівельному майданчику, низька вага також призводить до зниження енергоспоживання під час транспортування цього металу. Це робить алюміній не лише легким та універсальним матеріалом, а й економічно вигідним.

Алюмінієва фольга повністю непроникна, що означає, що смак, аромат чи світло не проникають усередину та назовні. Ця особливість робить її гарним засобом для консервування продуктів харчування. Алюмінієва фольга широко використовується як у харчовій промисловості, так і у приватних домогосподарствах.

Алюміній дуже пластичний, і з нього можна виготовляти майже все: від велосипедних рам та корпусів човнів до комп'ютерних корпусів та кухонного начиння. Його легко обробляти як у холодному, так і гарячому стані.

Алюмінієві сплави зазвичай використовуються для покращення властивостей алюмінію в конкретних інженерних конструкціях та компонентах, де важлива легка вага чи стійкість до корозії. Найбільш поширеними елементами, що використовуються в алюмінієвих сплавах, є магній, кремній, марганець, цинк та мідь.

Небагато матеріалів так легко переробляються як алюміній. Для для його переробки потрібно всього 5% енергії від виробництва первинного металу. Фактично, 75% всього колись виробленого алюмінію досі використовується.

Як правильно здавати алюміній у пункти прийому

Ціни на алюміній у пунктах прийому вторинної сировини можуть коливатися і залежать від декількох факторів, включаючи стан металу та наявність домішок у металобрухті. Найціннішими формами алюмінію вважаються електротехнічні вироби, такі як дроти, кабелі, розподільні щити та реле. Алюмінієві профілі також мають попит, в той час як звичайна алюмінієва стружка і банки зазвичай мають меншу вартість.

Для максимізації прибутку при здачі алюмінію рекомендується дотримуватися наступних порад:

Класифікуйте алюмінієвий брухт залежно від його типу та стану, оскільки різні види алюмінію можуть мати різні ринкові ціни. Очистіть алюмінієві вироби від включень деревини, пластику або скла. Чим чистіший матеріал, тим більша можливість отримати кращу ціну за нього. Видаліть з кабелів та проводів ізоляцію, оскільки пластикову або текстильну оболонку на пунктах прийому не зараховують у вагу алюмінію. Деякі пункти прийому можуть завищувати вагу ізоляції, тому краще зробити це самостійно. Спробуйте усунути сліди корозії з брухту, якщо вони є. Незважаючи на стійкість алюмінію до іржі, корозія чи домішки інших матеріалів можуть вплинути на його ціну. Якщо у вас є можливість, розгляньте можливість накопичення алюмінієвого брухту та продажу його оптом, тому що це може принести більший прибуток. Багато пунктів прийому надають вигідніші умови для оптових постачальників.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 40 до 70 грн;

Вінницька область — від 30 до 60 грн;

Волинська область — 30 до 50 грн;

Дніпропетровська область — від 35 до 40 грн;

Житомирська область — від 30 до 50 грн;

Закарпатська область — від 25 до 45 грн;

Запорізька область — від 47 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 20 до 40 грн;

Кіровоградська область — від 35 до 42 грн;

Львівська область — від 33 до 45 грн;

Миколаївська область — від 25 до 45 грн;

Одеська область — від 40 до 60 грн;

Полтавська область — від 35 до 40 грн;

Рівненська область — від 20 до 45 грн;

Сумська область — від 30 до 40 грн;

Тернопільська область — від 20 до 40 грн;

Харківська область — від 30 до 75 грн;

Хмельницька область — від 35 до 40 грн;

Черкаська область — від 25 до 45 грн;

Чернівецька область — від 30 до 50 грн;

Чернігівська область — від 27 до 38 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні та міді в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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