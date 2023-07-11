Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

Бурхт золотой. Фото: images.squarespace-cdn.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото – это самый популярный драгоценный металл , имеющий долгую историю использования человеком. Добыча и использование золота начались задолго до н.э. В наши дни этот металл используется во многих областях деятельности, от промышленности, до культуры и религии разных народов.

Сдача золота на переработку – это не только забота об экологии, а также возможность заработать немного дополнительных денег. Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит золото в Украине.

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Что такое золото

Использование золота началось задолго до н.э. Древние цивилизации, такие как египтяне, ацтеки, инки и другие, придавали золоту особое значение. Она использовалась для изготовления украшений, предметов культа и королевских атрибутов.

Кроме того, в древности золото являлось средством обмена и формой денег. Оно имело универсальную ценность, что позволяло использовать его в международной торговле и облегчало обмен товарами.

В 19 веке произошло несколько знаменательных золотых лихорадок, таких как Калифорнийская золотая лихорадка, Клондайкская золотая лихорадка и другие. Тысячи людей стекались на золотые прииски в поисках быстрой прибыли и богатства.

В конце 19-го и начале 20-го века золото было связано с международными валютными системами. Золотой стандарт предписывал, что цена национальной валюты должна быть привязана к определенному количеству золота. Впрочем, в большинстве стран золотомонетный стандарт был отменен после начала Первой мировой войны. В 1971 году от золотого эталона совсем отказались и Соединенные Штаты Америки.

Сегодня золото продолжает быть популярным инвестиционным активом. Инвесторы покупают золото для диверсификации портфеля, защиты от инфляции и сохранения стоимости в условиях экономической нестабильности.

Также золото остается одним из главных материалов для производства ювелирных украшений. Благодаря своему блеску, прочности и инертности к химическим воздействиям, оно пользуется огромным спросом в ювелирной индустрии.

Из-за своих уникальных свойств золото также имеет широкое применение и в промышленности. Оно используется в электронике, стоматологии, космической промышленности и многих других отраслях.

Да, золото является одним из лучших проводников электричества. Она имеет высокую электропроводность, что делает его ценным материалом в электронике и производстве электронных компонентов. Кроме того, этот металл химически инертен и не реагирует с большинством химических веществ. Оно не окисляется на воздухе, не корродирует и не тускнеет со временем.

Зачем сдавать золото

Сдача золотых изделий на переработку является экологически ответственным поступком. Переработка золота из старых изделий помогает избежать чрезмерного извлечения нового золота, что уменьшает влияние на природные ресурсы и окружающую среду. Кроме того, использование переработанного золота позволяет уменьшить количество поступающих отходов на мусорные полигоны. Золото, полученное после переработки, может быть использовано для создания новых изделий или добавлено в сплавы.

Кроме того, сдача золота на переработку может дать возможность заработать немного денег. В зависимости от текущего курса золота и веса ваших изделий вы можете получить определенную сумму денег. Это может быть особенно полезно, если у вас есть ненужные или поврежденные золотые украшения или другие изделия.

Как правильно сдавать золото

В Украине ломбарды являются одними из основных мест, где можно продать золото. Они специализируются на приеме золотых изделий в обмен на денежное вознаграждение. Одним из недостатков ломбардов является то, что они часто предлагают самые низкие цены на золото. Кроме того, ломбарды не оценивают содержащиеся в изделии камни. Вам придется вытащить камни самостоятельно или отдать все украшение по цене только за металл.

Для получения более выгодной цены за золотые изделия, обладающие коллекционной или исторической ценностью, можно также рассмотреть продажу их коллекционерам и антикварам. Особенно это касается золотых монет, часов, украшений, имеющих собственную интересную историю. Также популярны среди коллекционеров вещи, изготовленные в СССР, поскольку они имеют самостоятельную ценность и высокое качество изготовления с высоким содержанием золота в сплаве.

Путем продажи золотых изделий коллекционерам и антикварам можно получить большую цену, которая будет учитывать стоимость металла, плюс наценку за изделие, а также художественную и историческую ценность. Цена будет оговариваться и устанавливаться на основе уникальных характеристик и ценности каждого конкретного предмета.

Независимо от того, какое из учреждений по скупке лома золота вы выбрали, нужно будет принести с собой документы, удостоверяющие вашу личность. Такое требование выставлено, чтобы предотвратить сдачу в пункты приема краденых изделий. Кроме того, сдавать золотой лом могут только совершеннолетние. Более того, в некоторых учреждениях по скупке золота возрастные рамки даже повышены до 21 года.

При оформлении сделки клиенту должны выдать на руки копию документа, подтверждающего законность проведения операции купли-продажи лома золота. Кроме того, если вы решили обратиться в ломбард и еще планируете выкупить ваше золото обратно тогда заключается соглашение о получении ссуды.

В таком случае клиенту обязаны выдать документы, в которых указывается сумма, выданная на руки, размер процентной ставки и срок, за который вы должны вернуть долг с процентами. Также учреждение обязано выдать квитанцию, наличие которой позволит выкупить свои предметы.

Что касается самых золотых изделий, то особых требований к ним нет. Не лишним будет тщательно очистить их от грязи, чтобы вес был наиболее точным.

Цены на золотом в Украине.

Закупочные цены на серебро от Национального банка Украины :

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2231,99 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2225,29 грн/грамм.

Серебро, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2209,67 грн/грамм.

Закупочные цены на драгоценные металлы в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 735,82 грн/грамм.

375 проба: 828,63 грн/грамм.

500 проба: 1104,84 грн/грамм.

583 проба: 1288,24 грн/грамм.

585 проба: 1292,66 грн/грамм.

750 проба: 1657,25 грн/грамм.

900 проба: 1988,70 грн/грамм.

916 проба: 2024,06 грн/грамм.

925 проба: 2116,86 грн/грамм.

999 проба: 2207,46 грн/грамм.

999,9 проба: 2209,45 грн/грамм.

Средняя цена на серебро в ломбардах Украины начинается от 1100 грн. за грамм и может доходить до 1610 грн. за грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине. Медь используется для изготовления различных товаров, в частности, как кухонные принадлежности, посуда, монеты, музыкальные инструменты и художественные изделия. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. А также собрали цены на металлолом черных металлов в Украине. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку. Также мы собрали цены за 1г серебра в Украине. Серебро используется в ювелирном деле, производстве посуды и столовых приборов, фотографиях, электронике, зеркалах, монетах и многих других областях.