Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Бурхт золота. Фото: images.squarespace-cdn.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото — це найпопулярніший дорогоцінний метал, який має довгу історію використання людиною. Видобуток та використання золота почалися задовго до нашої ери. В наші дні цей метал використовується в багатьох сферах діяльності, від промисловості, до культури та релігії різних народів.

Здавання золота на переробку — це не тільки турбота про екологію, а також можливість заробити трохи додаткових грошей. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує золото в Україні.

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Що таке золото

Використання золота розпочалося задовго до нашої ери. Стародавні цивілізації, такі як єгиптяни, ацтеки, інки та інші, надавали золоту особливого значення. Воно використовувалося для виготовлення прикрас, предметів культу і королівських атрибутів.

Крім того, в давнину золото було засобом обміну та формою грошей. Воно мало універсальну цінність, що дозволяло використовувати його в міжнародній торгівлі і полегшувало обмін товарами.

У 19 столітті відбулося кілька знаменних золотих лихоманок, таких як Каліфорнійська золота лихоманка, Клондайкська золота лихоманка та інші. Тисячі людей стікалися на золоті копальні в пошуках швидкого прибутку та багатства.

Наприкінці 19-го та на початку 20-го століття золото було пов'язане з міжнародними валютними системами. Золотий стандарт наказував, що ціна національної валюти має бути прив'язана до певної кількості золота. Втім у більшості країн золотомонетний стандарт було скасовано після початку Першої світової війни. В 1971 році від золотого стандарту остаточно відмовились і Сполучені Штати Америки.

Нині золото продовжує бути популярним інвестиційним активом. Інвестори купують золото для диверсифікації портфеля, захисту від інфляції та збереження вартості в умовах економічної нестабільності.

Також золото залишається одним із основних матеріалів для виготовлення ювелірних прикрас. Завдяки своєму блиску, міцності та інертності до хімічних впливів, воно має величезний попит в ювелірній індустрії.

Через свої унікальні властивості золото також має широке застосування і у промисловості. Воно використовується в електроніці, стоматології, у космічній промисловості та багатьох інших галузях.

Так, золото є одним із найкращих провідників електрики. Воно має високу електропровідність, що робить його цінним матеріалом в електроніці та виробництві електронних компонентів. Крім того, цей метал хімічно інертний та не реагує з більшістю хімічних речовин. Воно не окислюється на повітрі, не кородує і не тьмяніє з часом.

Навіщо здавати золото

Здача золотих виробів на переробку є екологічно відповідальним вчинком. Переробка золота зі старих виробів допомагає уникнути надмірного добування нового золота, що зменшує вплив на природні ресурси та навколишнє середовище. Крім того, використання переробленого золота дозволяє зменшити кількість відходів, які надходять на сміттєві полігони. Золото, одержане після переробки, може бути використане для створення нових виробів або додане до сплавів.

Крім того, здача золота на переробку може дати можливість заробити трохи грошей. Залежно від поточного курсу золота та ваги ваших виробів, ви можете отримати певну суму грошей. Це може бути особливо корисним, якщо у вас є непотрібні чи пошкоджені золоті прикраси або інші вироби.

Як правильно здавати золото

В Україні ломбарди є одними з основних місць, де можна продати золото. Вони спеціалізуються на прийомі золотих виробів у обмін на грошову винагороду. Одним з недоліків ломбардів є те, що вони часто пропонують найнижчі ціни за золото. Крім того, ломбарди не оцінюють камені, що містяться у виробі. Вам доведеться витягти камені самостійно або віддати всю прикрасу за ціною тільки за метал.

Для отримання більш вигідної ціни за золоті вироби, які мають колекційну або історичну цінність, можна також розглянути продаж їх колекціонерам та антикварам. Особливо це стосується золотих монет, годинників, прикрас, які мають власну цікаву історію. Також популярні серед колекціонерів є речі, виготовлені в СРСР, оскільки вони мають самостійну цінність та високу якість виготовлення з високим вмістом золота у сплаві.

Шляхом продажу золотих виробів колекціонерам і антикварам можна отримати більшу ціну, яка враховуватиме вартість металу, плюс націнку за сам виріб, а також художню та історичну цінність. Ціна буде обговорюватись і встановлюватись на основі унікальних характеристик і цінності кожного конкретного предмета.

Незалежно від того, яку з установ по скупці лому золота ви вибрали, потрібно буде принести з собою документи, що засвідчують вашу особу. Таку вимогу виставлено, щоби запобігти здачі в пункти прийому крадених виробів. Крім того, здавати золотий лом можуть тільки повнолітні. Ба більше, у деяких установах по скупці золота вікові рамки навіть підвищені до 21 року.

При оформленні угоди, клієнтові повинні видати на руки копію документа, що підтверджує законність проведення операції купівлі-продажу лому золота. Крім того,якщо ви вирішили звернутися в ломбард і ще плануєте викупити ваше золото назад тоді укладається угода про отримання позики.

У такому разі клієнту зобов'язані видати документи, де вказується сума, видана на руки, розмір процентної ставки та строк, за який ви повинні повернути борг із відсотками. Також установа зобов’язана видати квитанцію, наявність якої дозволить викупити свої предмети.

Що ж до самих золотих виробів, то особливих вимог до них немає. Не зайвим буде ретельно очистити їхній від бруду, щоб вага була найбільш точною.

Ціни на золотом в Україні

Закупівельні ціни на срібло від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2231,99 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2225,29 грн/грам.

Срібло, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2209,67 грн/грам.

Закупівельні ціни на дорогоцінні метали у брухті від Національного банку України:

333 проба: 735,82 грн/грам.

375 проба: 828,63 грн/грам.

500 проба: 1104,84 грн/грам.

583 проба: 1288,24 грн/грам.

585 проба: 1292,66 грн/грам.

750 проба: 1657,25 грн/грам.

900 проба: 1988,70 грн/грам.

916 проба: 2024,06 грн/грам.

925 проба: 2116,86 грн/грам.

999 проба: 2207,46 грн/грам.

999,9 проба: 2209,45 грн/грам.

Середня ціна на срібло в ломбардах України починається від 1100 грн за грам і може доходити до 1610 грн грн за грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні. Мідь використовується для виготовлення різноманітних товарів, зокрема як кухонне приладдя, посуд, монети, музичні інструменти та художні вироби. Крім того, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. А також зібрали ціни на брухт чорних металів в Україні. В ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу. Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи в Україні. Це досить дорогий метал, який теж можна здати на переробку. Також ми зібрали ціни за 1г срібла в Україні. Срібло використовується в ювелірній справі, виробництві посуду та столових приладів, фотографії, електроніці, дзеркалах, монетах та багатьох інших областях.